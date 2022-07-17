كانتاس إيرلاينز تتوقع مواجهة مزيد من التحديات

المصدر: سيدني - د ب ا

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تتوقع شركة كانتاس إيرلاينز الأسترالية، التي واجهت انتقادات حادة من الركاب بسبب اضطراب حركة الطائرات، مواجهة مزيد من التحديات خلال الأسابيع المقبلة.

وانتقد الركاب الذين أغضبهم إرجاء وإلغاء الرحلات الجوية، الرئيس التنفيذي الآن جوسي، خاصة بسبب قراره بشطب الآلاف من الوظائف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير التنفيذي اندرو ديفيد قال اليوم الأحد في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة «الحقيقة أن الصعوبات التي نواجهها هي بسبب جائحة كورونا ومرض الانفلونزا المرتبط بها، بالإضافة إلى سوق العمل المضغوط بشدة».

وأضاف أنه في ظل توقع استراليا بتسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الأسابيع المقبلة «سوف يكون عقبات على طول الطريق».

وأوضح «الشركة لا تقدم الخدمة التي يتوقعها العملاء».

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