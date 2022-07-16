بيان مشترك من "طيران الإمارات" و"مطار هيثرو"

المصدر: دبي- سيد صالح

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أصدر سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» وجون هولاند- كاي، الرئيس التنفيذي لــ «مطار هيثرو» بلندن، بياناً مشتركاً مساء أمس، بشأن إيقاف الناقلة لبيع المزيد من التذاكر لرحلاتها المتجهة إلى المطار، وأيضاً إجراء خفض مؤقت لمدة تبلغ حوالي شهر في عدد المسافرين على هذه الرحلات.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد جاء هذا البيان المُشترك بعد اجتماع عُقد صباح أمس بين كلارك وكاي.

وانتهى الاجتماع باتفاق بين الطرفين يقضي بأن تفرض «طيران الإمارات» سقفاً على المبيعات الإضافية لتذاكر رحلاتها المتجهة إلى «مطار هيثرو» حتى مُنتصف أغسطس المُقبل، وذلك لمساعدة المطار في زيادة موارده، والعمل على ضبط السعة.

وفي غضون ذلك، سيجري تشغيل رحلات «طيران الإمارات» المُغادرة من «مطار هيثرو» وفقاً للجداول المُحدّدة سلفاً. وفيما يخص المسافرين الذين بحوزتهم تذاكر لهذه الرحلات، فقد يسافرون في المواعيد المُحددة وفقاً لتذاكرهم.

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