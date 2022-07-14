بيان من «طيران الإمارات» بشأن عملياتها في «مطار هيثرو»

المصدر: دبي- سيد صالح

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أصدرت «طيران الإمارات» اليوم بياناً صحفياً ونشرته على موقعها الشبكي بشأن عملياتها في «مطار هيثرو».

وأكدت الناقلة في بيانها احترامها وتقديرها لشركائها في المطارات ضمن شبكتها.

وأعربت عن شعورها بالأسف الشديد لمهلة الـ 36 ساعة التي منحها إياها «مطار هيثرو» بلندن مساء أول من أمس للامتثال لخفض السعة المقعدية على رحلاتها المتجهة إليه.

وجاء في بيان الناقلة: «لم تكتفِ اتصالاتهم معنا بأن تُملى علينا رحلات محددة فحسب، بل وإنما أيضاً هددتنا باتخاذ إجراء قانوني ضدنا في حالة عدم الامتثال».

وأضافت: «هذا أمر غير مناسب وغير مقبول تماماً، ونحن نرفض هذه المطالب».

وأعربت الناقلة عن استعدادها لتقديم الخدمات الأرضية لرحلاتها في «مطار هيثرو»، قائلة : «فرق المناولة الأرضية التابعة لــ «دناتا»، وهي جزء من «مجموعة الإمارات»، في «مطار هيثرو» مستعدة وقادرة تماماً على مناولة رحلاتنا إلى ومن هناك. وعليه، فإن صلب الموضوع يكمن في الخدمات المركزية والأنظمة التي هي مسؤولية مُشغل المطارات».

وأكدت الناقلة على أحقية مُتطلباتها التشغيلية، فقالت: «إن «طيران الإمارات» مُشغل رئيسي ومنذ وقت طويل في «مطار هيثرو»، ونشغل 6 رحلات يومية إلى هناك منذ أكتوبر 2021. ومن واقع ما يزيد عن 10 أشهر، ونحن نشغل بانتظام رحلات ذات سعة مقعدية مرتفعة، فإن متطلباتنا التشغيلية لا يُمكن أن تكون مفاجئة للمطار».

وأضافت الناقلة: «كما أن نقل بعض عملياتنا المتجهة أصلا إلى هيثرو إلى مطارات أخرى في المملكة المتحدة هو أيضا غير واقعي، ذلك أن تدبير خدمات أرضية في المطارات لطائرات عريضة البدن وتُقل 500 مسافر في الرحلة الواحدة هو ليس بالأمر السهل كإيجاد مكان لانتظار السيارة في مرآب خاص بمركز للتسوق».

وأشارت الناقلة إلى أنها نبهت منذ فترة بشأن الزيادة في الطلب على السفر، قائلة : «لقد توافرت كافة مؤشرات التعافي القوي في السفر الجوي منذ عدة أشهر، وتحدثت «طيران الإمارات» في هذا الأمر بوضوح وعلانية، وأبدت استعدادها لخدمة المسافرين».

وأضافت الناقلة: «لقد خططنا مسبقاً لأن نكون في حالة جاهزية لخدمة مسافرينا وتلبية الطلب على السفر، بما في ذلك إعادة تعيين وتدريب 1000 طيار على قيادة طائراتنا من طراز «إيرباص إيه 380» ضمن اسطولنا».

وأعربت «طيران الإمارات» عن ترحيبها بالإجراء المتخذ من جانب «دائرة النقل» و«هيئة الطيران المدني» في المملكة المتحدة بطلب معلومات من «مطار هيثرو» بشأن خططه للتجاوب مع الموقف الراهن، ومرونة أنظمته.

واختتمت «طيران الإمارات»: بيانها بالقول : «وحتى إشعار آخر، تخطط «طيران الإمارات» لتشغيل رحلاتها إلى ومن «مطار هيثرو» وفقاً للجدول المُحًدد».

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