أول ناقلة وطنية توفر رحلات مباشرة .. فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى سمرقند في أوزبكستان

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أعلنت فلاي دبي ، اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى سمرقند في أوزبكستان اعتباراً من 20 سبتمبر بواقع رحلتين أسبوعياً. مع إضافة رحلات إلى سمرقند ، توسع فلاي دبي عملياتها في السوق الاوزبكي إلى وجهتين بما في ذلك العاصمة طشقند.

ستعمل الرحلات إلى مطار سمرقند الدولي (SKD) من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) يومي الثلاثاء والجمعة. لترتفع بذلك شبكة فلاي دبي إلى 102 وجهة يخدمها أسطول مكون من 65 طائرة بوينغ 737 ، مما يمنح المسافرين من دولة والمنطقة خيارات سفر أكثر موثوقية وملاءمة.

وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي:" بدأنا عملياتنا في أوزبكستان في عام 2019 ، ويسعدنا أن نرى السوق ينمو مع عودة الطلب على السفر. ومع توفر ثماني رحلات أسبوعيًا إلى سمرقند وطشقند ، فاننا نسعى إلى زيادة دعم الروابط التجارية والثقافية بين الامارات واوزبكستان وتشجيع المزيد من الناس على زيارة هذا البلد الجميل المفعم بالتاريخ والتقاليد".

باعتبارها واحدة من أقدم المدن في العالم ، يُعتقد أن سمرقند قديمة قدم روما وأثينا وكانت مركزًا مهمًا للحضارة الإنسانية. كانت هذه المدينة الغنية ثقافيًا مفترق طرق مهمًا على طريق الحرير وهي الآن مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتعد سمرقند موطن للعديد من المعالم الفريدة بما في ذلك مسجد ومدارس ريجستان ، ومسجد بيبي خانم ، ومجمع شاه ​ زنده ، و كور أمير ، بالإضافة إلى مرصد أولوغ بيك.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات ، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعد آسيا الوسطى سوقًا مهمًا ومتناميا لفلاي دبي. ستوفر خدمة فلاي دبي الجديدة لعملائنا من سمرقند والمناطق المجاورة طريقة أسهل وأكثر كفاءة للسفر إلى الإمارات وخارجها. سنبدأ بخدمة مرتين في الأسبوع اعتبارًا من سبتمبر ونحن متحمسون لرؤية السوق ينمو أكثر في المستقبل. "تشغل فلاي دبي 6 وجهات في آسيا الوسطى بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان ، وبيشكيك في قيرغيزستان ، ودوشانبي في طاجيكستان ، اضافة الى سمرقند وطشقند في أوزبكستان.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار سمرقند الدولي (SKD) مرتين في الأسبوعاعتباراً من 20 سبتمبر. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات الربط من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة الأعمال مندبيإلىسمرقندمن 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 درهم.

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