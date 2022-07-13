«مرحباً» تطلق تجارب الصيف عبر صالات المسافرين

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تطلق «مرحباً»، التابعة لـ«دناتا»، وتعد أحد أسرع مزودي خدمات المسافرين نمواً على مستوى العالم، تجارب جديدة عبر شبكتها العالمية من صالات المسافرين في المطارات. وقد أبرمت «مرحباً» شراكة مع «مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال» لتقديم مجموعة حصرية من منتجات السفر بتصميم صيفي من إبداعات أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً، ستعرض في صالات المسافرين التابعة لـ«مرحباً» في مباني المسافرين 1 و2 و3 في مطار دبي الدولي، على أن يحصل المستشفى على كافة أرباح هذه المنتجات. وتتضمن هذه المنتجات الخاصة دفاتر، كراسات وبطاقات بريدية.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: تكتسب خدمات «مرحباً» في المطارات شعبية كبيرة هذا الصيف، وذلك في ظل سعي المسافرين إلى التمتع برحلة سلسة من وإلى وجهاتهم المختارة. وقد واصلت العلامة التجارية توسعها انطلاقاً من دبي، حيث أطلقنا حديثاً خدمات «الاستقبال والترحيب» في خمسة مطارات أسترالية، وافتتحنا صالة جديدة للمسافرين في زيوريخ، بسويسرا في وقت ذروة موسم السفر.

وأضاف: نفخر في «دناتا» بدعم شركائنا ضمن المجتمع المحلي، حيث تتيح شراكتنا مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، الفرصة للمسافرين لشراء بعض المنتجات الفريدة هذا الصيف، دعماً لقضية مهمة.

بدوره، قال د. محمد العوضي، الرئيس التنفيذي لـ«مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال»: يعد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عالماً ملهماً وصديقاً للأطفال. فنحن نسعى بدأب لخلق بيئة خالية من التوتر، بحيث يستطيع فيها مرضانا الصغار أن يشاركوا في مجموعة من الأنشطة، بصرف النظر عن حالاتهم. ونود أن نتوجه بالشكر إلى «دناتا» لقيامها بتزويد مرضانا الصغار بمنصة للتعبير عن قدراتهم الفنية وإنتاج منتجات حصرية لصالح «مرحباً»، بحيث يراها الناس من كافة أنحاء العالم.

وبوسع المسافرين الذين يستخدمون صالات «مرحباً» للمسافرين في سنغافورة، مانيلا، ملبورن، كراتشي، جنيف، وزيوريخ أن يتوقعوا أيضاً مجموعة من منتجات الصيف الإضافية، التي جرى إعدادها جميعاً من مكونات محلية، بما في ذلك أصناف جديدة على لائحة الطعام، وأنشطة ترفيهية لا يمكنهم أن يفوتوها، وذلك في ظل موسم طال انتظاره للسفر الدولي.

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