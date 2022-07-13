الصين تشارف على الانتهاء من تطوير أول سفينة سياحية محلياً.. فيديو

المصدر: البيان

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شارفت الصين على استكمال أكبر سفينة سياحية يتم تطويرها محلياً بصورة كاملة ومزودة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أول أمس الاثنين، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر" يرصد وضع السفينة التي وصل تطويرها إلى مراحل متقدمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن طول السفينة يصل إلى 324 مترا وعرضها 37 مترا، مشيرة إلى أنها مصممة لنقل 5 آلاف مسافر.

وتم تزويد السفينة بـ 5 مولدات طاقة كهربائية تكفي لتشغيل نحو 6 آلاف منزل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها مجهزة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم استكمال بناء السفينة بشكل كامل بحلول العام 2023.

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