تنوع سياحي كبير بالإمارات يدعم استدامة النمو

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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أكد كلاوس رينواند مدير عام منتجع كوف روتانا أن التنوع الكبير الذي يمتاز به القطاع السياحي في الدولة يساهم في دعم استدامة نمو القطاع على المدى الطويل. وأشار رينواند في تصريحات لـ«البيان» أن الإمارات وجهة سياحية متميزة، حيث تتميز بالاستقرار، كما تتصدر قائمة الدول الأكثر أماناً في المنطقة وعلى مستوى العالم. كما تتميز بموقعها المميز بين الغرب والشرق.

ولفت إلى توفر العديد من جميع أنواع الفنادق التي تستقبل كل شرائح السياح من العالم. كما أن رحلات الطيران والمطارات توفر شبكات قوية للترابط بين البلدان وبعضها البعض. وهناك أيضا بنية تحتية متطورة وراسخة، وتقدم الإمارات خيارات كثيرة للسائح بين طبيعة وشواطىء وجبال في رأس الخيمة إلى سياحة ترفيهية ومعالم عدة تجتذب الزائرين في دبي وأبوظبي.

سياحة مستدامة

وحول آفاق القطاع السياحية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، قال رينواند: تعمل الإمارات على تطوير السياحة المستدامة وزيادة الربط بين الطبيعة الخلابة والسياحة الترفيهية والثقافية، وأضاف: هناك توجه متنام للتركيز على استقطاب شرائح محددة من السياح عوضاً عن جذب الأعداد الكبيرة فقط.

وقال رينواند: غيرت الجائحة الكثير من ملامح القطاع، وبات هناك تركيز أكبر على السياحة الداخلية، واجتذاب المواطنين والمقيمين. ونستقبل بالفعل في الفندق أعداداً كبيرة من النزلاء من داخل الدولة. وقد ساعدنا ذلك على الحفاظ على نسب إشغال جيدة. وأوضح قائلا: حققنا نسب إشغال جيدة جداً في النصف الأول من 2022 مقارنة بالعامين الماضيين، ولكن استمرار الجائحة بأشكاله المختلفة يتسبب في عدم استقرار السياحة عالمياً لكن دولة الإمارات مستعدة دائماً للتعامل مع أي تغييرات. كما أن الجهات المعنية في رأس الخيمة تقدم الحلول القوية والداعمة. ونتوقع أن تعود السياحة العالمية من شركات السياحة في الربع الأخير من هذا العام.

تغير الأسعار

وفي إطار الحديث عن تغير الأسعار خلال العام الجاري وموسم الصيف مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة قال: أسعار الغرف دائماً ما تتغير لعدة أسباب منها مدى نشاط السياحة العالمية والرحلات الدولية. كما تتغير بتغير المواسم ومع افتتاح المزيد من الفنادق والمنتجعات وزيادة التنافس بشكل عام. ولحسن الحظ في رأس الخيمة، هناك إقبال قوي من السياحة الداخلية والخارجية. وأسعارنا في الصيف لم تختلف كثيراً عنها قبل الجائحة.

وأكد أن نسبة الحجوزات في ارتفاع نظراً لما يتضمنه الفندق من مرافق ترفيهية مميزة إلى جانب تنوع خيارات الغرف والفيلات الفاخرة علاوة على الخدمة المميزة، مشيراً إلى أن المنتجع يستقبل نزلاء يقيمون لفترات طويلة لمدة لا تقل عن 14 يوماً. وقد ساهمت الجائحة في ازدياد طلب الضيوف ذوي الإقامة الطويلة حيث يفضلون الإقامة في المنتجع للعمل عن بعد.

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