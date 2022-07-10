أكاديمية الفجيرة.. وجهة متدرّبي الطيران

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نجحت أكاديمية الفجيرة للطيران في استقطاب أعداد كبيرة من المتدربين طوال مسيرتها التي تمتد إلى 36 سنة، لتصبح وجهة تدريبية مفضلة لكل الراغبين بتعلم شتى علوم الطيران ومكوناته، حيث نجحت في توفير مناهج حديثة في التدريب وخطة مستقبلية لتطوير أسطول الطائرات.

وأكد الكابتن يحيى محمد البلوشي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران، لـ«البيان» الحرص على استقطاب وتمكين المهارات والكفاءات الجديدة، عبر إطلاق العديد من المبادرات المميزة لدعم الراغبين بالالتحاق في هذا القطاع، والعمل على تحقيق طموحاتهم المهنية وتنمية مهاراتهم، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لتعليم وتدريب المنتسبين التجربة الشاملة والمتنوعة وفقاً لمتطلبات شركات الطيران في الإمارات على وجه الخصوص ودولياً على وجه العموم، لافتاً إلى أن الأكاديمية تستخدم مناهج حديثة في التدريب، وأن خطتها المستقبلية هي تطوير أسطول الطائرات التدريبية بجلب الأفضل والأحدث في السوق العالمية.

وأضاف قائلاً: إن النجاح والتميز المتواصل جاء نتيجة رؤية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، التي واكبت الواقع واستشرفت المستقبل، حيث كرّس جل جهوده في تحفيز الشباب ودعمهم للالتحاق في مجال الطيران كونه مجالاً حديثاً ومتطوراً، لتصل اليوم الأكاديمية إلى أحدث ما توصل إليه الخبراء في مجال الطيران، كما استقطبت أمهر المدربين من مختلف المجالات، كما استخدمت أحدث الأجهزة والطائرات التدريبية، وذلك لتعزيز القدرات في قطاع الطيران.

وتابع: إن الأكاديمية تطرح دورات تدريبية للطيران، إما كبرنامج كامل ومكثف يلائم المتفرغين للدراسة وخريجي الثانوية العامة، أو كبرنامج جزئي يلائم الموظفين الراغبين بتغيير مسارهم المهني والالتحاق بمجال الطيران، تتراوح الفترة التدريبية للبرنامج الكامل 16 شهراً بينما تتراوح الفترة التدريبية للبرنامج الجزئي حول سنتين، حيث صمم البرنامج من أجل تمكين الطلاب نظرياً وعملياً لإتقان المهارات الأساسية ليتم تأهيلهم كطيارين ذوي خبرة وكفاءة عالية مجهزين جيداً للانخراط في العمل، حيث إن جميع الدورات معتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وهي مصممة وفقاً للاحتياجات الدقيقة لشركات الطيران الرائدة حول العالم.

واستطرد قائلاً: كما تطرح الأكاديمية برنامج هندسة صيانة الطائرات كبرنامج تدريبي مكثف معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، ومعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يجمع ما بين هندسة صيانة محركات الطائرات وهندسة صيانة إلكترونيات الطائرات.

شراكات

وأوضح أن الأكاديمية تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية رائدة ومرموقة، وذلك حرصاً منها على مواكبة المستجدات في مختلف المجالات، فضلاً عن فتح مجال التعاون بين جميع المؤسسات والأطراف المعنية لتوفير أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية البشرية المتخصصة، حيث وقعت الأكاديمية اتفاقية لتوظيف وتمكين خريجيها في تخصصات الطيران وهندسة صيانة الطائرات.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع شركات لاستقطاب طلبة من خارج الدولة، حيث ستعمل هذه الشركات على تحقيق برامج التبادل الطلابي وبرامج تبادل الزيارات، كما ستسهم بتعزيز المكانة العالمية لها. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الفجيرة للطيران ومع إحدى شركات الطيران لصيانة طائراتها ذات المحركات الترددية من قبل قسم صيانة طائرات في الأكاديمية.

وقال إن أكاديمية الفجيرة للطيران حدثت كل الأجهزة التشبيهية، كما تم تزويدها بأحدث أنظمة الحركة الكهربائية وأفضل الأنظمة المرئية المتطورة، لتواكب أحدث التكنولوجيا المتوفرة في مجال الطيران، الأمر الذي يدعم إمكانيات الأكاديمية وقدرتها على توفير التدريب الملائم للطيارين وفق أفضل معايير التدريب والسلامة الوطنية والدولية.

لقاءات

وقد أجرت «البيان» لقاءات مع عدد من المتدربين الذين يعملون في مسارات وظيفية مختلفة، جمعهم حب الطيران ودفعهم إلى الانضمام إلى الأكاديمية، حيث أكدوا أن خيارهم كان نتاج ثقة كبيرة عبرت عنها سنوات طويلة من السمعة الطيبة للأكاديمية في عالم الطيران وهندسة صيانة الطائرات:

حمدان البلوشي

يقول حمدان البلوشي إنه موظف في شركة بترولية حاصل على شهادة دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران، لافتاً إلى أن التأثير الإيجابي الذي لامسني عند التحاقي في الأكاديمية هو أن اهتمامي وحبي أصبح أكبر للطيران، والتحفيز الدائم من إدارة الأكاديمية والمسؤولين والمرونة في التدريب الذي جعلني أكمل مسيرتي الدراسية في أكاديمية الفجيرة للطيران. وأضاف: التحقت ببرنامج الطيارين في الأكاديمية عام 2020 وحاصل على رخصة طيار خاص، وقريباً سأحصل على رخصة طيار النقل الجوي.

وأشار إلى أن الأكاديمية منحتهم تسهيلات وهي فرصة التعليم عن بُعد وسهولة التواصل مع المدرسين، وتوفير فرصة للطلبة الموظفين باختيار أوقات وأيام الاختبارات، أيضاً سهولة الدفع والتقسيط وسهولة إكمال البرنامج من ناحية توفير كل الإعدادات والتعليم اللازم.

آمنة العبيدلي

وأوضحت آمنه العبيدلي أن حلمها هو الالتحاق بمجال الطيران موجود منذ الصغر لكن لم تكن هناك فرصة لتحقيق هذا الحلم خلال سنوات عملها، وظل شغف الطيران في داخلها، وزاد حين زيارتها لمعارض الطيران في دبي ومعرض الطيران في البحرين، وعليه قمت بالبحث عن كلية أو أكاديمية تطرح دورات في رخص الطيران ذات كفاءة إدارية وتدريبية عالية في مجال الطيران، حتى توصلت إلى أكاديمية الفجيرة للطيران في الفجيرة.

وقالت: جذبني سماحة الموظفين وتعاونهم وإلمامهم بجميع المعلومات والرد على استفسارات الطلبة والتسهيلات التي تقدم، الذي كان له تأثير إيجابي في نفسي بالالتحاق بالأكاديمية من دون تردد، بالإضافة إلى التكلفة المناسبة للدراسة وتسهيلات تسديدها، إلى جانب تسهيلات التعلم عن بُعد، حيث إنني حالياً أكمل دراستي في الحصول على رخصة طيار تجاري لطيران الهليكوبتر نتيجة هذه التسهيلات والكفاءات العالية للمدربين. وأوضحت أن اشتراطات التسجيل سهلة وغير معقدة تعتمد على اجتياز المقابلة للطالب وامتحان اللغة الإنجليزية للمستوى الثاني، كذلك اجتياز الفحص الطبي.

إيمان البدواوي

وقالت إيمان خميس البدواوي إنها خريجة بكالوريوس في المختبرات الطبية من جامعة مانيبال في الهند وتعمل في جهة حكومية، وتضيف: حلمي أن أصبح طياراً وأحلق في سماء الإمارات وقد تحقق اليوم وأنا حاصلة على رخصة الطيار الخاص بالإضافة إلى شهادتي بكالوريوس في المختبرات الطبية من جامعة مانيبال في الهند وأعمل في جهة حكومية.

وأوضحت: عند تخرجي من الثانوية أكملت دراستي في مجال الطب لرغبة والدي أن أخوض هذا المضمار، وحرص أبي بعد تخرجي على إطلاعي بما هو جديد في عالم الطيران، فكان يضع أمامي الحافز بعباراته المشجعة، فيقول لي اليوم تمتلكين شهادة طب ورخصة طيار وفي المستقبل ستخوضين تجربة الفضاء.

يزن جواد

يقول يزن جواد بعد تخرجي من الجامعة عملت في أحد مشاريع الطيران الهندسية في مطارات دبي، وخلال تلك الفترة تقدمت بطلب قبول الحصول على رخصة طيران خاص في أكاديمية الفجيرة للطيران ثم عاودت الانضمام لاستكمال متطلبات الحصول على رخصة طيار خطوط جوية.

وأشار إلى أنه لم يجد أية صعوبات وإنما الأمر يتطلب إدارة الوقت بشكل جيد، لعمل توازن بين عملي في القطاع الخاص وإدارة أعماله، حيث قدمت الأكاديمية تسهيلات تتناسب مع المتدربين غير المتفرغين كلياً، حيث توفر مدربي طيران في الأوقات التي تتناسب مع المتدرب على مدار اليوم أو خلال الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى المرونة من طاقم مكتب عمليات الطيران، في حجز مواعيد الرحلات، سواء أكان الطيران انفرادياً أم الطيران الخاضع لوجود مدرب على متن الطائرة.

عبدالله العتيبي

وقال عبدالله العتيبي إنه طبيب في جامعة الملك سعود حاصل على استشارة وزمالة طب وجراحة العيون، وقد التحق ببرنامج الطيارين وتعليم الطيران سنة 2019 في أكاديمية الفجيرة، مؤكداً أنه اختار الأكاديمية لثقته الكبيرة كوجهة مهمة للتدريب في قطاع الطيران، حيث وجد مقومات كثيرة في الأكاديمية جعلته يواصل هذه التجربة بكل وإصرار.

عايدة عادل

وتقول عايدة عادل باعباد: أبلغ من العمر 26 عاماً وحاصلة على رخصة طيار خاص للطيران العمودي من أكاديمية الفجيرة للطيران، كان حلمي أن أصبح طياراً منذ الصغر، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الطيران وأعمل حالياً في شركة فالكون لخدمات الطيران ومن ميدان عملي اكتشفت شغفي وحبي للطائرات المروحية على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أنها تعمل في قسم الأمن والسلامة لشركة فالكون لخدمات الطيران، حيث من المهام الرئيسية في هذا القسم إجراءات التحريات والتحقيق في حوادث الطائرات، قامت الشركة بوضع خطة تطوير مهني خاصة بي، وذلك من بعد حصولي على رخصة الطيار الخاص، وتمت ترقيتي إلى محقق عمليات طيران، وذلك لحصولي على الخبرة العملية الكافية في هذا المجال.

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