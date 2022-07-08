«ضيف الاتحاد» يتعاون مع «المشرق» لإطلاق برنامج تحول النقاط

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، ضيف الاتحاد، بالتعاون مع بنك المشرق، برنامجاً لتحويل النقاط يستفيد منه الأعضاء. وأصبح الآن بإمكان أعضاء البرنامج، تحويل نقاط سلام مشرق إلى أميال ضيف الاتحاد، بنسبة تحويل 22 نقطة سلام مقابل كل ميل من أميال ضيف الاتحاد. وللقيام بذلك، يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد، ببساطة، زيارة أحد تطبيقات المشرق المرخصة للهاتف المتحرك، وتحويل نقاط سلام إلى أميال. ويمكن للأعضاء الذين يقومون بعملية التحويل تلك، قبل حلول 20 يوليو 2022، الاستمتاع بكسب أميال إضافية بنحو 20 في المئة.

وقال كيم هارداكر نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات في الاتحاد للطيران: جاء هذا التعاون، ليستقطب مزيداً من الضيوف الجدد لبرنامجنا، ويتيح لأعضائنا الحاليين الاستفادة من المزايا الإضافية التي تتيحها هذه الشراكة. وسيستفيد أعضاء البرنامج من تسريع عملية وصولهم للمكافآت، والتي تتراوح بين تذاكر السفر على متن الاتحاد للطيران، و20 شركة طيران أخرى شريكة، أو ترقية درجة سفرهم، وغيرها الكثير. وقام برنامج الاتحاد للولاء، بتخفيف سياسة انتهاء الصلاحية للأميال. وأصبح بإمكان حملة بطاقات المشرق، الاستفادة اليوم من الأميال التي تنتهي صلاحيتها بعد 18 شهراً من الركود وعدم تنشيطها، من خلال بيع أو كسب أو استبدال أو نقل الأميال.

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