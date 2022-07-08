24000 رحلة مجدولة لطيران الإمارات في يوليو وأغسطس

المصدر: دبي- البيان

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كثفت «طيران الإمارات» استعداداتها لتصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف، بما في ذلك وجهاتها الأوروبية الــ 39، مع إعادة تشغيل خط «لندن ستانستد» اعتباراً من أول أغسطس. وتشغل طيران الإمارات أكثر من 24000 رحلة مجدولة إلى ومن 129 مطاراً حول العالم خلال شهري يوليو وأغسطس ، وتعمل عن كثب مع شركائها في خدمات المناولة الأرضية بالمطارات حول العالم لضمان سير عملياتها بسلاسة وانسيابية خلال فترة الذروة هذه.

موارد إضافية

وخصصت الناقلة أيضا موارد إضافية لضمان سلاسة حركة المسافرين الذين يتابعون رحلاتهم عبر مقرها بدبي، حيث سيحظى المسافرون الذين يزورون دبي أو يتوقفون فيها في زيارة قصيرة خلال الصيف بإنجاز إجراءات سفرهم بسلاسة كبيرة عند الوصول والمغادرة، مع توافر المنصات المدعومة بإمكانيات البصمة الحيوية لإنجاز إجراءات السفر، إلى جانب إمكانية استخدام خيارات مريحة متنوعة لإنجاز إجراءات السفر، بما في ذلك عبر الهاتف الذكي، الانترنت، في المنزل وأجهزة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر.

طائرة عملاقة

وعملت الناقلة أيضا على تشغيل طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» ذات الطابقين لخدمة 30 مدينة ضمن شبكة رحلاتها، ومنها وجهات أوروبية تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين، مثل أمستردام، دوسلدورف، هامبورغ، لندن غاتويك، لندن هيثرو، روما، باريس، مدريد، مانشستر، ميلانو، فيينا، وزيوريخ.

ويحظى المسافرون مع «طيران الإمارات» بتجربة السفر الفريدة التي اشتهرت بها الناقلة، والخدمات النوعية التي تقدمها سواء في الأجواء أو على الأرض، بما في ذلك خدمة السيارة مع سائق المجانية من وإلى المطار التي توفرها لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في كافة المُدُن التي تخدمها الناقلة تقريباً.

وفي الأجواء، يحظى مسافرو «طيران الإمارات» على كافة الدرجات بتناول أشهى الوجبات المحضرة باستخدام أجود المكونات الطازجة، والمُستلهمة من البيئات المحلية، إلى جانب التمتع بخيارات ترفيهية لا حصر لها، عبر أكثر من 5000 قناة ترفيهية حسب الطلب، تعرض تشكيلات لا تُضاهى من أحدث الأفلام، البرامج التليفزيونية والإذاعية، البث التليفزيوني الحي والمدونات الصوتية، عبر نظام «ايس» الشهير للترفيه في الأجواء من «طيران الإمارات».

صالات المسافرين

ويحظى المسافرون مع «طيران الإمارات» على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال والأعضاء المؤهلين في برنامج «سكاي واردز» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين بإمكانية إنجاز إجراءات السفر بشكل مبكر للاسترخاء والتمتع بقضاء أوقات متميزة في صالات «طيران الإمارات» في 21 مطاراً خارج دبي، بما في ذلك الصالة التي أعيد افتتاحها حديثاً في بانكوك.

وفي استراليا، من المقرر إعادة افتتاح صالات «طيران الإمارات» في مطارات سيدني، ملبورن، وبيرث بنهاية شهر يوليو. كما يمكن للمسافرين إلى وجهات لا توجد فيها صالات خاصة الاستفادة من الترتيبات التي وفرتها «طيران الإمارات» مع صالات انتظار شريكة في 100 مطار آخر. ويمكن للمسافرين على درجات أخرى الدخول إلى هذه الصالات مقابل رسوم محددة.

عُطلات وتوقف قصير

دبي هي المكان المثالي للزيارة هذا الصيف، مع تنظيم «مفاجآت صيف دبي»، التي تُعد واحدة من أكبر فعاليات التسوق والترفيه في الإمارة، وتتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة العائلية الترفيهية المُمتعة وعروض التسوق. ويمكن استخدام بطاقات الصعود إلى الطائرات على متن رحلات «طيران الإمارات» كبطاقات خصم أيضاً حتى تاريخ 30 سبتمبر. وبوسع مسافري «طيران الإمارات» ببساطة إبراز بطاقات الصعود إلى الطائرة الخاصة بهم وهوية سارية للتمتع بخصومات مذهلة في مئات من منافذ التجزئة، الترفيه وتناول الطعام في كافة أنحاء دبي.

ويُمكن لمسافري «طيران الإمارات» من دبي تصفح، إنشاء وحجز رحلات حسب الطلب، والتي تتضمن الرحلات الجوية، الإقامة بالفنادق، الزيارات إلى الوجهات الرئيسية، وتجارب العشاء والترفيه الأخرى في دبي والإمارات، وذلك من خلال منصة «تجربة دبي» التابعة لــ «طيران الإمارات»، والتمتع بالمزيد من المزايا. كما يمكن لمسافري «طيران الإمارات» القادمين إلى دبي، ترقية عطلاتهم فيها والتمتع بعروض حصرية من خلال «الإمارات للعطلات».

تحديثات الرحلات

يمكن لمسافري «طيران الإمارات» تلقي أحدث المعلومات بشأن مواعيد الرحلات، من خلال تحميل «تطبيق طيران الإمارات»، أو تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم بالضغط على مفتاح «إدارة حجزي» على الموقع الشبكي: emirates.com. ويتعين على المسافرين أيضاً مراجعة أحدث متطلبات وإخطارات السفر قبل بدء رحلاتهم، ومراعاة الوصول في وقت مبكر للانتهاء من إجراءات سفرهم، ما يتيح لهم وقتاً كافياً لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية في المطارات.

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