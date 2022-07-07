مشاركة عربية في القمة العالمية لسياحة الشباب

المصدر: دبي- البيان

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شاركت الناشطة سلام حمزة غيث بأعمال القمة العالمية لسياحة الشباب، والتي عقدت في إيطاليا، وهي الأولى من نوعها على المستوى العالمي. وتهدف القمة إلى منح المشاركين الشباب ليكونوا جزءاً من تجربة فريدة، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في قطاع السياحة، وتمكين الأجيال الشابة في قيادة عالم أكثر استدامة.

وألقت سلام حمزة كلمة خلال القمة، أمام 120 طفلاً وشاباً من مختلف الجنسيات، ركزت فيها على أهمية القمة التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع وزارة السياحة الإيطالية، والمجلس الوطني الإيطالي للسياحة، وأشارت خلال كلمتها إلى أن الشباب يمكن لهم أن يلعبوا دوراً رئيسياً في تجاوز الأزمة، التي يواجهها قطاع السياحة حالياً نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي.

وشددت على أنه يمكن للشباب أن يكونوا عاملاً فعالاً للتعافي والتغيير، ويلعبون دوراً رائداً في الانتقال إلى سياحة أكثر استدامة، والتي لا يمكن أن تنجح دون توفر مناخ يسوده السلام، وإذا تم توجيههم بشكل صحيح، وسلطت الضوء على عمل جمعيتها «سمول وورلد» ونشاطاتها الإنسانية، مشيرة إلى أن نشاطاتها لم تتوقف خلال فترة جائحة كورونا.

ووجهت في ختام كلمتها رسالة شكر وامتنان لدولة الإمارات على دعمها الكبير لها، ومساندتها في كل أنشطتها ومشاريعها، وتم خلال القمة تكريم سلام حمزة ومنحها جائزة «سفيرة السلام والسياحة»، حيث أهدت تكريمها إلى كل امرأة عربية عموماً.

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