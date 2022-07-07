«طيران الإمارات» تحتفي بعيد الأضحى بلائحة وجبات خاصة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم «طيران الإمارات» بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9- 12 يوليو أطباقاً خاصة تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين، على الرحلات المُغادرة من دبي إلى أكثر من 60 وجهة في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأقصى والهند.

وسيحظى مسافرو «طيران الإمارات» على الدرجة السياحية بلائحة طعام تتضمن «برياني الدجاج» أو «جابولي لحم الماعز» كطبق رئيسي، يليه طبق «عصيدة العيد» أو كعكة التمر التقليدية للحلو. كما سيحظى المسافرون على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بتناول «مجبوس الهامور»، أو «برياني الدجاج» أو «جابولي لحم الماعز» كطبق رئيسي، إلى جانب «البقلاوة» الفاخرة، أو كعك الجبن أو الكعك بنكهة الهيل. وستقدم صالات التواصل في الأجواء على متن طائرات الناقلة من طراز «إيرباص إيه 380» أيضاً باقة من المخبوزات التي يجري إعدادها وفقاً لنمط «طيران الإمارات» الخاص. وستقدم الناقلة لكافة مسافريها على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى طبق حلوى مجانياً يمكنهم أخذه معهم عند الوصول إلى وجهاتهم.

ويمكن لمسافري الناقلة خلال العيد أيضاً التمتع بمشاهدة ما يصل إلى 5000 قناة تليفزيونية حسب الطلب ضمن نظام «أيس» الشهير للترفيه في الأجواء، الذي يتضمن أكثر من 1500 فيلم من كافة أنحاء العالم مع أكثر من 100 قناة مخصصة للأطفال والعائلة يمكن الاختيار من بينها. وقد أطلقت الناقلة أيضاً وبصفة حصرية منصة «شاهد» التابعة لقناة «إم بي سي»، وهي المنصة العربية الرائدة للبث في الأجواء. وتضم «شاهد» 420 قناة مسموعة و170 قناة للأفلام والعروض التليفزيونية باللغة العربية، مع ترجمة كاملة متوفرة للتمتع بالمشاهدة خلال فترة العيد. وتُعد عطلة عيد الأضحى واحدة ضمن المناسبات العديدة التي تحتفي بها «طيران الإمارات»، والتي تشمل أيضاً «ديوالي»، «عيد الميلاد»، «عيد الفصح»، والأعياد الأرثوذكسية.

ودعت «طيران الإمارات» من يخططون للسفر خلال فترة عيد الأضحى إلى مراعاة وجودهم في المطارات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، والاستفادة من عدة وسائل مُتاحة لهم لتسهيل إنجاز إجراءات سفرهم، ومنها خيارات إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وعن بُعد، ومن خلال أكشاك التسجيل الذاتي في المطارات والبوابات الذكية.

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