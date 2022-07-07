270 ألف مسافر متوقع عبر مطار دبي في 4 أيام

المصدر: دبي - بشار باغ

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يتأهب مطار دبي الدولي لاستقبال نحو 270 ألف مسافر بين 7 إلى 10 يوليو الجاري بدعم انتعاش حركة السفر خلال إجازة العيد وبداية موسم العطلات الدراسية.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، إنه من المتوقع أن يسجل المطار معدل 68 ألف مسافر يومياً، مشيراً في فيديو نشر عبر حساب مطار دبي الدولي على «تويتر» إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسهيل تدفق الركاب.

وكانت مؤسسة مطارات دبي قد قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات للمسافرين، حيث يشهد مطار دبي الدولي (DXB) فترة استثنائية مزدحمة خلال الأيام المقبلة مع بداية موسم العطلات الدراسية الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، دعت مطارات دبي المسافرين إلى إتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات المقبل، بما يشمل: الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر، والتأكد من كل الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار، كما يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم 1، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

ودعت مطارات دبي المسافرين من مبنى الركاب رقم 3 إلى الاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي، مطالبة المسافرين بالتأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كل الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني، واستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار، حيث سيتم تمديد ساعات العمل خلال عطلة العيد.

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