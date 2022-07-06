طيران الإمارات وماستركارد تقدمان قسائم من "الإمارات للعطلات" بقيمة 15 ألف درهم يومياً

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أطلقت ماستركارد وطيران الإمارات عرضاً مميزاً للمسافرين للفوز بقسائم من "الإمارات للعطلات" إلى وجهات مختارة حول العالم، حيث سيستمتع 29 من حاملي بطاقات ماستركارد الذين يحجزون تذاكرهم مع طيران الإمارات، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 18 يوليو، بفرصة الفوز بقسيمة من "الإمارات للعطلات" بقيمة 15 ألف درهم.

وتحرص ماستركارد على ربط عشاق السفر بشغفهم من خلال هذا العرض القيّم الذي يشمل وجهات مختارة جديرة بالاستكشاف، تشمل ميامي وسيشيل وبوكيت في تايلاند وبالي وبراغ ولندن وغيرها من الوجهات التي تستقطب الباحثين عن ملاذ ساحر في أحضان الطبيعة وكذلك الحياة الحضرية بصخبها المميز.

وقد أدى تخفيف القيود التي فُرضت على حركة السفر المنتظم خلال الجائحة إلى اتقاد حماسة الكثيرين لإعادة التواصل مع شغفهم بالاستكشاف وخوضهم مغامرات جديدة على الشواطئ الاستوائية، أو السواحل الخلابة، أو المدن المليئة بالنشاط والحيوية، مدفوعين بحبهم للتغيير والاستمتاع بالراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى رغبة الكثيرين منهم في لم شملهم مع الأصدقاء والعائلة والأحباء في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للفائزين استخدام قسائمهم في قضاء عطلات رائعة، ومغامرات عفوية، وأخرى بصحبة الأهل والأصدقاء، قد تشمل الرحلات الجوية والإقامة والجولات والفعاليات المصاحبة. وبمقدور حاملي بطاقات ماستركارد البدء في حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات اليوم للحصول على فرصة الفوز بقسائم "الإمارات للعطلات" بقيمة 15 ألف درهم يومياً، للحجز، يرجى زيارة: http://www.emirates.ae/en/mastercard.