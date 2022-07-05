أنشطة مميزة في وجهات «الحمرا» على الواجهة البحرية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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تقدم «الحمرا» شركة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة أنشطة مميزة وعروضاً غامرة للزوار على امتداد واجهتها البحرية، ويمكن للضيوف الاسترخاء على شاطئ نادي المرسى الاجتماعي، والاستمتاع بأنشطته المختلفة بدءاً بالرياضات والنشاطات التقليدية إلى الرياضات المائية، مع فرصة تذوق أشهى المأكولات الخفيفة المنتشرة على الشاطئ، وأمسيات الأفلام للأطفال يومي الجمعة والسبت.

ولعشاق اللياقة البدنية، يمكنهم حضور معسكرات اليوغا، وتعزيز اللياقة، في حين تتواجد أيضاً ورش الحرف الفخارية والرسم، التي تطلق أقصى مستويات الإبداع.

وتتيح شركة «الحمرا» الاستفادة من خصوماتها الحصرية في شقق الحمرا مارينا ميوز، مع عروض متنوعة، ويمكن زيارة هذه الوجهة المميزة عن طريق البر أو البحر، ليتسنى تجربة رسو القوارب في مرسى ونادي الحمرا لليخوت، ويمكن للبحارة المحليين الاستفادة من العرض الصيفي لرسو القوارب، حيث يمكنهم ترك قواربهم شهراً كاملاً مجاناً،حال توقيع عقد سنوي في يوليو أو أغسطس 2022.

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