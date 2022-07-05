8 مليارات درهم لتزويد "طيران الإمارات" بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عادل الرضا؛ الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، إن «الناقلة رصدت 8 مليارات درهم لتطوير مقصورات 130 طائرة ضمن أسطول طيران الامارات؛ لتركيب مقاعد الدرجة السياحية الممتازة»، موضحا ان المقصورات سوف توزع على 65 طائرة ايرباص ايه 380 و65 على بوينج 777.

وتوقع عادل الرضا في تصريحات للبيان؛ على هامش جولة للاعلاميين للاطلاع على خدمات الدرجة السياحية الممتازة؛ ان يكون 2023 عام التعافي الكامل لعمليات طيران الامارات بعد صعوبات كثيرة واجهها قطاع الطيران عالميا.

واكد عادل الرضا انه لا تعديل على جدول تزويد الطائرات بالمقصورات الجديدة والتي سوف تستغرق 3 سنوات تشمل عمليات التحديث وإضافة المقاعد الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز