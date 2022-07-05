حجوزات قوية في فنادق دبي خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - بشار باغ

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قال مديرو فنادق من فئات متنوعة ومواقع متعددة في دبي إن مؤشرات الحجوزات الفندقية خلال عيد الأضحى تحقق مستويات قوية حتى الآن، مع توقعات بتحقيق المزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدوا في تصريحات لـ«البيان» أن السياحة الداخلية ومن ثم الإقليمية تشكل النسبة الأكبر من النزلاء خلال موسم الصيف بشكل عام وعيد الأضحى بشكل خاص، ويأتي ذلك بدفع من زخم الفعاليات والعروض السياحية والفندقية والترفيهية التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى قيام العديد من السكان بتأجيل السفر خلال العيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السفر عالمياً وانتظار استقرار أسعار التذاكر بعد العيد.

إقبال

وأوضح نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي، أن الحجوزات لعطلة عيد الأضحى تحقق مستويات مشجعة، لافتاً إلى أن الأيام القليلة قبيل العيد ستسجل المزيد من الحجوزات، موضحاً أن المنتجعات الشاطئية في دبي بشكل عام تحظى بإقبال واسع خلال فترة الصيف بشكل عام والعيد بشكل خاص.

ولفت إلى أن منتجع «ريو» الواقع في نخلة ديرة حقق خلال الشهر الماضي أداءً أفضل من نفس الفترة من العام الماضي مع توقعات بتحقيق تفوق في الأداء أيضاً خلال شهري يوليو وأغسطس، بحيث ينمو إشغال المنتجع خلال أشهر الصيف الثلاثة من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 % لغاية 20 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحيث يصل مستوى الإشغال بشكل عام إلى 55 % وأكثر وهو أداء إيجابي للغاية في شهور الصيف.

عروض

بدوره، أشار وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إلى تسارع وتيرة الحجوزات لموسم العيد المقبل مع مؤشرات بتحقيق مستويات مماثلة لما قبل الجائحة خلال الأيام القليلة المقبلة إذ عادة ما ترتفع حجوزات العيد في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن العروض الفندقية المقدمة خلال موسم مفاجآت صيف دبي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية سواء خلال العيد أو على امتداد فترة الصيف، لافتاً إلى أن الفنادق في دبي تركز خلال أشهر الصيف بشكل عام على استقطاب النزلاء والسياح من داخل دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

تحسن الأسعار

وتوقع هيثم عمر، مدير عام فندق «الجداف روتانا دبي» انتعاش حجوزات العيد خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الإشغال المتوقع خلال عيد الأضحى بناءً على مؤشرات الحجوزات الأولية حالياً تتراوح بين 60 إلى 70 % مع إمكانية حدوث زيادة أكثر قبيل العيد مع ورود المزيد من الحجوزات الجديدة، ولفت إلى أن الأسعار في العيد والصيف عموماً بدأت تقترب من مستويات ما قبل الجائحة.

انعكاس إيجابي

بدوره، أكد باسم سعودي، مدير عام فندق ميتروبوليتان دبي، أن معدلات الحجوزات خلال أيام عيد الأضحى المقبل تجاوزت بكثير مستويات ما قبل الجائحة، موضحاً أن هذا الأداء يأتي بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي نظراً لارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالمياً إلى مستويات عالية جداً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة السياحة الداخلية بالتزامن مع انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تسهم في تحفيز الإقبال على الفنادق.

أفضل المعدلات

وقال هاني أحمد، مدير عام فندق «دبل تري من هيلتون» - الخليج التجاري: سجلنا حتى الآن مستويات حجوزات عالية خلال عيد الأضحى ونتوقع أن ترتفع أيضاً خلال الأيام المقبلة حيث عادة ما تزداد الحجوزات بنسب أكبر من السوق المحلي قبيل بدء أيام العيد، ومقارنة مع فترة ما قبل الجائحة، فإن معدلات الحجوزات خلال عيد الأضحى المقبل تجاوزت تلك المسجلة في نفس الفترة من 2019 وذلك استكمالاً لهذا الأداء القوي منذ بداية العام الجاري، حيث سجل فندق «دبل تري من هليتون» - الخليج التجاري أفضل معدلات إشغال منذ افتتاح الفندق في 2017.

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