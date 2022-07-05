الهيئة العامة للطيران المدني تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد والمطوّر، حيث يحتوي على واجهة مستخدم جديدة وسهلة الاستخدام.

يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية التحول الرقمي للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك من أجل توفير الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية وسعياً لتحسين تجربة متعامليها.

ويعتبر موقع الهيئة الجديد منصة رقمية حديثة لعالم الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث يتميز بحلته الجديدة ويوفر قائمة بالخدمات الرقمية ويعرض آخر الأخبار والمستجدات، والمجلات الإلكترونية الصادرة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى نشر آخر التحديثات الخاصة باللوائح والأنظمة ذات الصلة.

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