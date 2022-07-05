«دناتا» تعزز شراكتها مع «بانيان تري» لتشمل تايلاند

المصدر: دبي - البيان

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عززت «دناتا لخدمات التمثيل»، التابعة لمجموعة «دناتا للسفريات»، شراكتها مع مجموعة منتجعات «بانيان تري» لتشمل تايلاند، مع بروز البلاد هذا العام كوجهة أولى للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل «دناتا لخدمات التمثيل» كممثل مبيعات حصري في الشرق الأوسط لمنتجعات «بانيان تري في المالديف منذ عام 2016. وسوف تدعم «دناتا» الآن فنادق ومنتجعات المجموعة الشهيرة في جميع أنحاء تايلاند، وتقدم للمسافرين من المنطقة برامج عطلات حصرية ودعماً محلياً خاصاً.

وسوف يغطي التمثيل فندق «بانيان تري بانكوك» الشهير، والعديد من العقارات في بوكيت أكبر جزيرة في البلاد، بما في ذلك «بانيان تري بوكيت»، التي أطلقت مؤخراً منتجعاً جديداً فاخراً هو «بانيان تري فيا فوكيت»، ضمن مجموعتها «أنجسانا لاجونا فوكيت». كما افتتحت هذا العام مطعم «أتول» القائم وسط بحيرة، بالإضافة إلى «هوم بليس ساوث بيتش باتونغ» و«كاسيا بوكيت».

وكانت «دناتا للسفريات» قد أعلنت مؤخراً أن تايلاند أصبحت الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات للمسافرين من الإمارات هذا الصيف، بينما يزداد الإقبال على السفر إلى هذه الدولة من المنطقة، وخصوصاً من السعودية.

وقال نائب رئيس الخدمات الأرضية وإدارة الوجهات العالمية في «دناتا للسفريات» سيباستيان دوسين: بصفتنا أحد أعرق وأكبر مزودي خدمات السفر في الشرق الأوسط، فإننا على دراية تامة بأحدث اتجاهات المسافرين في جميع أنحاء المنطقة. وسوف تمكننا الشراكة المعززة مع مجموعة بانيان تري، المالكة لبعض من أشهر المنتجعات الفاخرة في العالم، من دعم مسافرينا ببرامج فندقية ممتازة.

نجاحات

قال المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق- تايلاند ولاوس في «مجموعة بانيان تري» بنجاوان ميكساكول: يسعدنا تعيين «دناتا» لخدمات التمثيل بعد أن حققت نجاحات لفنادق مختلفة. وسوف يساهم خبراء وخبرات دناتا الثرية في تنفيذ استراتيجية مبيعات وتسويق مبتكرة لفنادقنا في تايلند بعد الجائحة وخلق وعي أكبر بالنظام البيئي العالمي متعدد العلامات التجارية لمجموعة بانيان تري في سوق الشرق الأوسط.

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