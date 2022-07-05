«النيل للطيران» تعزز الشراكة مع مجموعة «بن حم»

المصدر: العين - البيان

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نظمت «النيل للطيران»، بالتعاون مع مجموعة «بن حم للسفر والسياحة»، والوكيل العام للشركة بالإمارات، حفلاً بفندق «سيتي سيزنز العين»، لتكريم وكلاء السياحة والسفر في دولة الإمارات. يأتي الحفل في إطار تعزيز الشراكة بين «النيل للطيران» ومجموعة «بن حم»، الوكيل الحصري لـ«النيل للطيران» في الدولة، حيث بدأت «النيل للطيران» إعادة تشغيل الخط منذ يوليو 2021، حيث يصل عدد الرحلات إلى 3 أسبوعياً.

حضر الحفل الشيخ عبدالله بن مسلم بن حم العامري، عضو مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، وأحمد عرابي، نائب رئيس القطاع التجاري في «النيل للطيران».

وقال الشيخ عبدالله بن مسلم بن حم: نسعى من خلال شراكاتنا النوعية إلى تقديم خدمة متميزة للعملاء من حجز تذاكر الطيران إلى تأمين لوازم الرحلات السياحية والعمل على زيادة عدد وجهاتنا لتغطية الطلب المتزايد خلال فترة الأعياد والعطل لأن غايتنا في «بن حم» إرضاء العميل ومساعدته للحصول على خدمة شاملة ومتكاملة.

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