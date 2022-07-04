طيران ناس يعلن إطلاق أولى رحلاته المباشرة بين العلا والقاهرة ابتداء من أكتوبر

المصدر: البيان

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من السادس من أكتوبر 2022.

وسيربط طيران ناس بين العلا والقاهرة عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهاباً وإياباً.

وتشتهر العلا بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية مع مواقعها المليئة بالمعالم الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام. تعد العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الآثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.

تقدم العلا للسياح مجموعة متنوعة من التجارب الشيقة في التراث والفن والثقافة والاستجمام والمغامرة. اشتهرت العلا فيما مضى بأنها مدينة حيوية تقع على طول طرق تجارة البخور القديمة الشهيرة التي تمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى الشمال لمصر و مابعدها. كما انتشرت واحات العلا في المنطقة ووفرت الراحة والترحيب اللازمين لقوافل المسافرين المرهقين. وتعيد العلا الآن إحياء تاريخها والاحتفاء به من خلال الترحيب بالزوار مرة أخرى.

ويتم تقديم العلا للعالم الآن كوجهة يجب زيارتها لكل مسافر يبحث عن تجربة فريدة من نوعها، مع الخدمات عالية الجودة وأماكن الإقامة الممتازة الواقعة بين المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة المذهلة.

وتعزيزاً لخطط المملكة في تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين محلياً ودولياً، أعلن طيران ناس هذا الشهر، استئناف رحلاته من العلا إلى كل من الرياض والدمام ودبي بواقع رحلتين أسبوعيا لكل وجهة، وكان طيران ناس قد قام في مارس 2021 بتسيير أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى المدينة التاريخية في شمال غرب المملكة. كما دشنت الشركة في نوفمبر 2021، أولى رحلاتها الدولية المباشرة إلى العلا لتكون في متناول المسافرين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

ويمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم للعلا من خلال جميع قنوات حجز طيران ناس، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

لمزيد من المعلومات عن العلا، يمكنكم زيارة موقعwww.experiencealula.com



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