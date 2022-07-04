بوصلة السياحة إماراتية خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي أن بوصلة السياحة إماراتية خلال عيد الأضحى، حيث يزيد توجه عشاق السفر إلى قضاء العطلة داخل الدولة على حساب السفر إلى الخارج، مستمتعين بالعروض التي توفرها الفنادق، وبالتنوع السياحي الغني في الدولة.

ورداً على سؤال «أين تخطط لقضاء إجازة عيد الأضحى؟»، قال 75% من المستطلعة آراؤهم على موقع البيان الإلكتروني إنهم يخططون لقضاء الإجازة داخل الدولة، فيما قال 25% إنهم يخططون لقضائها في الخارج، وعلى موقع «تويتر»، قال 70.4 % إنهم يخططون لقضاء الإجازة داخل الدولة، فيما قال داخل 29.6% إنهم ينوون قضاءها في الخارج.

وأكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: الإمارات تتميز بتنوع وغنى سياحي لا مثيل له، وكثيرون يرغبون في قضاء إجازة عيد الأضحى في الإمارات بمنتجع سياحي أو فيلا فاخرة للاستمتاع بالفندق وتجربة الخدمات الفاخرة والنوعية والمرافق المتعددة والمتنوعة، بالإضافة إلى الحضور والمشاركة للأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، في ظل احتضان الإمارات لأكبر وأهم المدن الترفيهية في العالم.

وأكد الخبير السياحي رياض الفيصل أن قضاء الإجازة في ربوع الإمارات أفضل ما يمكن أن يتمناه المرء، إذ تجتمع مقومات السياحة، التي يطمح إليها أي مقيم في الإمارات، من حيث الطبيعة الخلابة الصحراوية والجبلية وتوافر البحار والبحيرات والمناظر الخلابة، ومراكز التسوق والسياحة الصحراوية وعوامل الجذب الأخرى، التي يمكن أن يتمناها أي شخص سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

وقال إيهاب عطية، مدير إدارة التسويق لمجموعة فنادق اوراسكوم في الإمارات وسلطنة عمان: يتميز المشهد السياحي في الإمارات بالتنوع في الوجهات وفي فئات الفنادق التي تناسب كافة الميزانيات، وفي ظل ارتفاع أسعار تذاكر السفر عالمياً وخاصة في موسم عيد الأضحى تتجه بوصلة شرائح واسعة من الأفراد والعائلات في الدولة إلى السياحة الداخلية للاستمتاع بالعروض الجاذبة التي توفرها الفنادق والمنتجعات. وأكد أن القطاع السياحي والفندقي يتمتع ببنية تحتية وخدمية متقدمة بالإضافة إلى تعدد الوجهات الترفيهية ومراكز التسوق المتنوعة إلى جانب الفعاليات السياحية الصيفية والتي تساهم في استقطاب المزيد من السياح.

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