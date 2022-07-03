«وجهات دبي» تطلق حملة بأهم مناطق الجذب العائلية خلال العطلة الصيفية وإجازة العيد

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت حملة «وجهات دبي» للموسم الصيفي متضمنة العديد من أوجه الترويج عبر مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة التي تحظى بها أجندة دبي خلال هذا الموسم، وبهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل وخارج الدولة على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في المدينة، والاستمتاع بها من أجل عطلة صيفية ملؤها البهجة، تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كافة الأوقات.

ومع بداية الحملة التي تتواصل على مدار الفترة الممتدة من بداية يوليو الجاري وحتى نهاية أغسطس 2022، وهي فترة تتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الأول لهذا الموسم، ضمن سلسلة من الأدلة التي سيتم إطلاقها تباعاً على مدار الموسم، والذي يركز في محتواه على أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال، إذ يوفر الدليل معلومات وافية حول كافة الأماكن المخصصة للطفل وكذلك العائلة، والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة ليمكن للزوار قضاء أوقات حافلة بالمرح والمتعة فيها بما تضمه من أنشطة وفعاليات ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب مخصصة للأطفال.

كما أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الثاني الذي يركز على مخيمات دبي الصيفية للأطفال، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، وذلك تزامناً مع بدء الإجازة الدراسية للطلاب، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك المخيمات المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة للأطفال.

وقالت شيماء السويدي، مدير براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «الحملة الشاملة تسلط الضوء على وجهات وأنشطة ترفيهية متنوعة وتتزامن مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بهدف إتاحة الفرصة لكافة أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة، وبما يناسب كل فرد من أفرادها».

وجهت السويدي الشكر لكافة الجهات المشاركة في دعم الحملة، وقالت: «نحن سعداء بحجم التعاون الذي لمسناه من شركائنا من القطاع الحكومي أو الخاص، إذ يجمعنا هدف واحد هو تأكيد مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، من خلال إلقاء مزيد من الضوء على ما تتمتع به من مقومات التميز التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية».

ويشارك في حملة «#وجهات_دبي» مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة «إعمار»، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

ويشمل الدليل الرقمي التفاعلي الصادر عن «وجهات دبي» أكثر من 115 وجهة مغطاة للأنشطة المخصصة للأطفال، والموزعة على مناطق مختلفة من المدينة ويقع جانب كبير منها في 28 مركزاً تجارياً يشملهم الدليل، فضلاً عن الوجهات الترفيهية الكبرى التي تضمها دبي وتتيحها للأطفال والكبار على حد سواء، في حين سيتاح للمهتمين بالاطلاع على الدليل الوصول إليه عبر العديد من الوسائل الرقمية ومن خلال طيف واسع من الخيارات وفي مقدمتها موقع «براند دبي» على شبكة الإنترنت (https://branddubai.ae/)، كما يمكن الوصول للدليل التفاعلي عبر حساب «براند دبي» على الإنستغرام @BrandDubai.

وتتيح السمة التفاعلية للدليل سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بكل وجهة من الوجهات التي يشملها وفقاً لاختيارات ورغبات المستخدم، من خلال تبويب سهل للوجهات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمكّن الأُسر والعائلات من التخطيط بسهولة لأطفالهم لقضاء أوقات ممتعة وشيقة خلال العطلة الصيفية.

متنزهات ترفيهية

كما يشمل الدليل، إضافة إلى الوجهات الترفيهية للأطفال المتواجدة في العديد من المراكز التجارية المنتشرة في أنحاء دبي، الوجهات المغطاة الكبرى، والتي تمثل معالم رئيسية في دبي ومن أهمها «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«مركز دبي للبولينج»، و«دبي إكواريوم» و«حديقة الحيوانات المائية»، و«دبي دولفيناريوم»، و«حديقة الفراشات»، إضافة إلى العديد من الوجهات المتميزة من بين أكثر من 20 وجهة كبرى تضمن الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأسرة.

وتتزامن حملة وجهات دبي مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي 2022»، التي تقدم مجموعة متميزة من العروض والفعاليات الممتعة والمشوّقة والأجواء الاحتفالية المميزة، لكافة الأعمار بما في ذلك الصغار الذين ينتظرون سنوياً فعاليات «عالم مدهش» خلال العطلة الصيفية، كما تشمل «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض الترويجية الضخمة والجوائز الكبرى، على امتداد أشهر الصيف، وتمثل مناسبة سنوية تتنافس خلالها مقاهي ومطاعم دبي المحلية والعالمية في تقديم أفضل العروض على مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات الشهية، والتي تشمل تجارب الطعام بالغة التنوع بين الشعبية والفاخرة.

تنوع الوسائل

وتوظف الحملة العديد من الوسائل سواء التقليدية مثل اللافتات واللوحات الإعلانية على الطرق وأعمدة الإضاءة في العديد من المناطق الحيوية في دبي، فضلاً عن توظيف الوسائل الرقمية التي تكفل انتشار رسالتها على أوسع نطاق ممكن، حيث تتنوع الحملة رقمياً لتشمل عدداً من الأدلة الإرشادية المبتكرة باللغتين العربية والإنجليزية، والمحتوى المصمم خصيصاً، من مقاطع دعائية وفيديوهات إبداعية، وبما يكفل وصول المعلومة على أوسع نطاق ممكن سواء محلياً أو عالمياً.

كذلك تقدم «وجهات دبي» كماً كبيراً من المعلومات حول ما يمكن الاستمتاع به من أنشطة مختلفة في دبي خلال فصل الصيف، والتي عادة ما يكون للبحر والشاطئ والمسابح النصيب الأكبر منها، فضلاً عن الأماكن الترفيهية المغطاة، فيما ستتضمن الحملة معلومات حول الشواطئ المفتوحة وأماكن ممارسة الرياضات المائية المختلفة، كما توفر كذلك نصائح حول الفنادق التي تتوافر فيها الأنشطة الشاطئية المختلفة، علاوة على التعريف بالمعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال.

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