«ريكسوس بريميوم دبي» يعزز حضوره في سوق الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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يواصل فندق «ريكسوس بريميوم دبي» تعزيز حضوره في سوق الضيافة في دبي، حيث سجل أداءً قوياً من حيث زيادة الحجوزات خلال شهر يونيو الماضي، مع توقعات إيجابية بمزيدٍ من النمو في الشهر المقبل.

وقال تورغاي أردوغان، مدير عام الفندق إن السوق المحلي شهد زيادة كبيرة في حجوزات الإقامة المحلية، مدفوعاً برغبة سكان الدولة في تغيير أنماط حياتهم والاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي توفرها وجهات الضيافة الرائدة، في مقدمتها ريكسوس بريميوم دبي.

واستقبل الفندق خلال يونيو أعداداً كبيرة من الضيوف من مختلف الدول، من أبرزها روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والسعودية والإمارات، كما شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات الزوار القادمين من روسيا والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات خلال يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يسجل شهرا أغسطس وسبتمبر زيادة في عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وأضاف: أثبت قطاع السياحة في دبي مرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. ويشهد الفندق إقبالاً متزايداً من الضيوف المحليين والعالميين بفضل موقعه المميز في قلب جميرا بيتش ريزدنس، ومطاعمه الفاخرة ومرافقه الليلية النابضة بالحياة، والتي توفر تجارب مخصصة تلبي جميع الأذواق والتطلعات.

وأضاف أردوغان: نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار هذا الصيف بفضل ازدهار قطاع السياحة والسفر، ونسعى لتزويدهم بباقةٍ من العروض والخدمات المميزة والمصممة خصيصاً لتلبية جميع متطلباتهم.

ويحتضن فندق ريكسوس بريميوم دبي مجموعة من مرافق الطعام الرائدة التي تقدم أشهى أنواع المأكولات، كما يوفر من موقعه الفريد في جميرا بيتش ريزيدنس إطلالاتٍ خلابة على عين دبي ومياه البحر الصافية، مما يجعله الوجهة المثالية للزوار الراغبين في قضاء عطلةٍ مميزة.

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