«ريان إير»: تذاكر الطيران ترتفع في السنوات الخمس المقبلة لأنها رخيصة للغاية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفاد رئيس شركة «رايان إير»، مايكل أوليري، بأن أسعار تذاكر الطيران «رخيصة للغاية»، محذراً من ارتفاعها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولفت أوليري في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى أن الأسعار التي تكلف أقل من تذكرة قطار في اتجاه واحد إلى المطار بلندن «غير معقولة»، متوقعاً أن ترتفع أسعار الرحلات الجوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، تحت تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والرسوم البيئية.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشار تقرير صادر حديثاً في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 18 % في شهر أبريل، في أكبر زيادة منذ عام 1963، وذلك على الرغم من أن أسعار العديد من الرحلات، أرخص مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

وقال أوليري إن الفضل يعود إليه، كما لرواد أعمال آخرين، مثل ستيليوس حاجي-يوانو، من رحلات «إيزي جيت»، في عصر الطيران منخفض التكلفة، والذي شهد انخفاضاً في الأسعار، مع خدمة من دون كماليات.

لكنه أكد لـ «فايننشال تايمز»: «أنها أرخص مما يجب أن تكون عليه»، مضيفاً: «وأجد من العبث في كل مرة أسافر فيها إلى مطار «ستانستيد» بلندن، أن تكون رحلة القطار إلى وسط لندن، أغلى من أجرة الطيران».

وأردف قائلاً: «كان عملي يتضمن أخذ الأسعار إلى حدود منخفضة جداً. ولقد كسبت الكثير من المال من خلال القيام بذلك. لكن في النهاية، لا أعتقد أن السفر الجوي مستدام على المدى المتوسط، بمتوسط أجرة 40 يورو (34 جنيهاً إسترلينياً). فالأسعار رخيصة للغاية عند هذا الحد. لكنني أعتقد أنها ستظل رخيصة جداً، وبأسعار معقولة 50 و60 يورو».

وأوضح أوليري أنه في رحلة 10:10 مساء، من ستانستيد بلندن إلى مطار ميلانو بيرغامو بإيطاليا يوم 13 سبتمبر، كانت التذكرة معروضة للبيع مقابل 9.99 جنيهات إسترلينية على موقع «ريان إير»، وكانت رحلة العودة بعد أسبوعين في الساعة 6 صباحاً، سعرها نفسه، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى 19.98 جنيهاً استرلينياً، وهو مبلغ أقل من تذكرة رحلة ذهاب فقط من لندن إلى مطار ستانستيد في 13 سبتمبر، حيث وصل المطار مقابل 20.70 جنيهاً إسترلينياً.

وتشير «ديلي ميل» إلى أن مشاعره جاءت مناقضة لتعليقات أدلى بها أوريلي في أبريل إلى الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية «آر تي إي»، والتي قال فيها: «على الرغم من كل الحديث عن فرض ضرائب على السفر الجوي، ونهاية السفر الجوي، فإن عصر الرحلة الرخيصة لم ينتهِ».

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