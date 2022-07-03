سياحة القطارات.. شينجيانغ الصينية تطلق أكثر من 100 رحلة خلال العام الحالي

المصدر: البيان

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تخطط مجموعة تنمية السياحة عبر السكك الحديدية في شينجيانغ الصينية لإطلاق 102 رحلة عبر القطار السياحي خلال العام 2022، لمساعدة شينجيانغ على تحقيق هدفها السنوي لاستقبال 250 مليون سائح.

وغادر قطار "شين دونغ فانغ" (الشرق الجديد) في الساعة 19:00 من يوم 27 يونيو الجاري، باتجاه من أورومتشي نحو فويون. وهي الرحلة الثانية لقطار "شين دونغ فانغ" بعد الأولى التي انطلقت في 9 يونيو، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويتسع القطار إلى ما يزيد على 160 سائحًا، وتستغرق رحلته 12 يومًا بين شمال وجنوب شينجيانغ، حيث يمر بشكل أساسي عبر فويون وبيتون وينينغ وتوربان وكوكا وكاشغار وعدة أماكن أخرى.

ويقع على طول الطريق ما يزيد على 10 مواقع سياحية ذات المناظر الخلابة من صنف" 5 أ" الوطني، على غرار بحيرات كيكيتو وكاناس وساليم وناراتي.

"لقد تقدم بنا العمر ونريد زيارة أكبر مقاطعة في الصين. وهذا القطار يحتوي على مقصورات شبيهة بالفنادق، وله نوافذ كبيرة لمشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة في شينجيانغ...إنه وسيلة رائعة للسفر بالنسبة لنا"، تقول السائحة ليو تشنغ شين القادمة من مقاطعة هوبي، والتي استقلت القطار لخوض رحلة في غمار طبيعة شينجيانغ الساحرة.

وفي هذا الصدد، يقول لي شوانغ، المدير العام لوكالة "أوشن تايمز" للأسفار الدولية ببكين: "تتمتع المناظر في شمالي شينجيانغ والثقافة في جنوبي شينجيانغ بجاذبية كبيرة للسياح. ويمثل السفر بالقطار خيارا متميزا للتمتع بجمال شينجيانغ المتنوع. ولتوفير شروط الراحة للركّاب، تم تجهيز قطار شين دونغ فانغ بأسرّة مزدوجة وحمام خاص، تماما مثل فندق متجول."

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