وصول رحلة طيران الإمارات إلى أستراليا بسلام بعد إشكال فني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أن رحلتنا رقم EK430 التي كانت متجهة من دبي إلى بريسبين (أستراليا) في 1 يوليو تعرضت لإشكال فني أثناء تحليقها.

وأوضح أن الطائرة هبطت بسلام في مطار بريسبين ونزل منها جميع الركاب بصورة عادية وأن الطائرة سوف تبقى الطائرة في بريسبين للتقييم والإصلاح.

وأضاف المتحدث أننا نؤكد دائماً، فإن سلامة ركابنا وطاقمنا تأتي على رأس قائمة أولوياتنا.

وتخدم الناقلة وجهة بريسبين بطائرة طراز ايرباص A 380 في رحلة تستمر حوالي 13.5 ساعة.

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