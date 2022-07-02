"فويلينغ" الإسبانية تصبح أول شركة طيران اقتصادي بأوروبا تسمح بدفع ثمن التذاكر بالعملات المشفرة

المصدر: البيان

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أصبحت شركة VUELING AIRLINES الإسبانية أول شركة طيران اقتصادي في أوروبا تسمح بدفع ثمن التذاكر بواسطة العملات المشفرة.

وأبرمت شركة الطيران فويلينغ شراكة مع أحد أكبر مزودي البنية التحتية للدفع من بيتكوين، وهو منصة bitpay، لقبول عملات البيتكوين كوسيلة للدفع، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي".

سيتم عرض أسعار التذاكر باليورو، وسيتمكن العملاء من الدفع باستخدام العديد من المحافظ وطرق الدفع التي يمكن الوصول إليها من خلال نظام BitPay البيئي.

وقال رئيس تحالف Vueling، جيسوس مونزاو: “بهذه الاتفاقية، تؤكد Vueling مرة أخرى مكانتها كشركة طيران رقمية". “يسعدنا جدًا أننا وجدنا في BitPay أفضل شريك لنقدم لعملائنا إمكانية إجراء معاملات بواسطة العملات المشفرة بأكبر قدر من الأمان والموثوقية.”

من أجل بناء البنية التحتية اللازمة لقبول عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كطرق دفع بحلول أوائل العام المقبل، ستشترك Vueling أيضًا مع Universal Air Travel Plan Incorporated (UATP)، وهي مزود شبكة مدفوعات للنفقات المتعلقة بالسفر.

وقالت راشيل مورويتز من UATP: “إن تقديم العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع للجمهور المشتري أمر لا بد منه في عصر المدفوعات الرقمي هذا.

وأضافت: “شراكة UATP و BitPay لجلب هذا الخيار إلى صناعة الطيران بالاظافة إلى الطلب المتزايد من عملاء Vueling للدفع بالعملات المشفرة”.

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