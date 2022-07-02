ألمانيا تسعى لاستقطاب الزوار من المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى المجلس الألماني للسياحة لاستقطاب السياح من المنطقة.

ودعا المجلس الباحثين عن الوجهة الأمثل لعطلات نهاية الأسبوع الطويلة في دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لزيارة ألمانيا والاستمتاع بعروضها السياحية طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتشكل ألمانيا وجهةً سياحيةً جذابةً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الرحلات اليومية المباشرة إلى مختلف المدن الألمانية مثل فرانكفورت وميونيخ وهامبورج ودوسلدورف، والتي لا تستغرق أكثر من ست ساعات. ويتوقع المجلس ازدياد أعداد السياح خلال موسم الصيف الحالي في ضوء تخفيف متطلبات الوقاية من «كوفيد19».

حيث يمكن لجميع المسافرين اليوم زيارة ألمانيا دون الحاجة إلى تقديم شهادة تطعيم ضد «كوفيد19» أو نتيجة اختبار PCR سلبية.

وتلبي حملتا موسم الصيف في ألمانيا، الثقافة المحلية الألمانية واحتضان الطبيعة الألمانية، احتياجات السياح من دول مجلس التعاون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز