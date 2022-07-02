طيران الإمارات تتهيأ لطفرة بأعداد المسافرين اعتباراً من 8 يوليو

المصدر: دبي- البيان

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تتهيأ «طيران الإمارات» لطفرة في أعداد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى وعطلة المدارس في الدولة اعتباراً من 8 يوليو الجاري.

وحثت الناقلة المسافرين قبيل ذروة موسم السفر على استكشاف واستخدام مجموعة واسعة من خيارات إنهاء إجراءات السفر المتاحة عبر الإنترنت. وتشمل الخيارات:

تطبيق طيران الإمارات

يسمح تطبيق طيران الإمارات بحجز الرحلات وتغييرها، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية، والتخطيط المسبق للوجبات، وخدمة حجز السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق وتخطيط الأفلام لمشاهدتها عبر نظام الترفيه.

ودعت طيران الإمارات عملاءها لضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول للمطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. وأكدت أن وضع الكمامات مطلوب أثناء التواجد في المطار.

مكتب عجمان

المسافرون من المناطق الشمالية يمكنهم إنهاء إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية وإنهاء الإجراءات قبل 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات الصحية وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة.

وبعد ذلك شراء تذكرة حافلة بـ20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص علماً بأن خدمة الحافلات منتظمة طوال اليوم من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

الإجراءات عبر الإنترنت

يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على www.emirates.com. كما يمكنهم اختيار المقعد والوجبة، والاستفادة من خيارات الترقية في اللحظة الأخيرة، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية. وعند الوصول إلى المطار، يسلمون الأمتعة على كاونتر خاص.

ويمكن للمسافرين من دبي إنهاء إجراءاتهم وتسليم حقائبهم في المطار قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة للمغادرين إلى الولايات المتحدة، ثم الانتقال مباشرة إلى إجراءات الجوازات والأمن عند الوصول إلى المطار.

إنهاء الإجراءات منزلياً

تتوفر خدمة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر من المنزل بدبي والشارقة وتنفذها «دوبوز» حيث يأتي الوكلاء إلى المنزل أو الفندق أو المكتب وينهون الإجراءات كاملة. ويمكن حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وهي مجانية لركاب الدرجة الأولى.

الإجراء الذاتي

تعد أكشاك الخدمة الذاتية خياراً سريعاً وسهلاً في المطار، ويمكن للمسافرين اتباع الخطوات على شاشة تعمل باللمس وإكمال عملية تسجيل الوصول أو تشغيلها بدون لمس باستخدام الهاتف المحمول، وعرض مسار الرحلة واختيار المقعد وإضافة رقم سكاي واردز طيران الإمارات. وهناك كاونتر خاص لتسليم أمتعة الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

المسار البيومتري

يعتبر النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر.

حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة بدون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويمكن للمسافرين إنهاء الإجراءات والدخول إلى صالة طيران الإمارات الخاصة في الكونكورس B، والصعود إلى الطائرة عبر بوابات محددة فقط عن طريق التعرف على الوجه أو باستخدام البطاقة.

بوابات ذكية

يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو بطاقات الهوية سارية المفعول. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حاملي التأشيرة عند وصول الزائر بجواز السفر البيومتري استخدام البوابات الذكية أيضاً.

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