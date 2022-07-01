طائرة "الاتحاد للطيران" الجديدة "إيرباص A350" تستهل رحلتها إلى نيويورك

المصدر: وام

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احتفلت الاتحاد للطيران بوصول الرحلة الافتتاحية لطائرتها الجديدة إيرباص A350-1000 إلى الولايات المتحدة حيث انطلقت من مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 30 يونيو، متجهة إلى مطار نيويورك، جون كينيدي الدولي.

وتُعدّ الطائرة المجهزة لنقل 371 راكبًا، أول طائرة من هذا الطراز من أصل خمس طائرات أخرى ستنضم إلى أسطول الاتحاد هذا العام.

واعتبارًا من اليوم، ستتم خدمة جميع رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى نيويورك ومطار شيكاغو أوهير الدولي، عبر طائرة إيرباص A350، لتنضم إلى مومباي ودلهي اللتين بدأت خدمتهما عبر هذه الطائرة في شهر أبريل الفائت.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: فخورون بإدراج طائرتنا الجديدة، إيرباص A350 لخدمة الولايات المتحدة، خاصة وأن الطائرة تتمتع بكفاءة عالية جدا من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا فيما يخص الحد من الانبعاثات، وتوفير خدمات لا مثيل لها على متن الطائرة.

وأضاف: باختيارنا طائرة إيرباص A350 لخدمة وجهتي نيويورك وشيكاغو، نكون قد ضاعفنا أعداد المقاعد في مقصورة درجة الأعمال لتصل إلى 44 مقعدًا ما يتيح تجربة سفر مرفهة ومريحة مماثلة لتلك التي تتوفر في مقصورات الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن المسافرين مع الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة، سيتمكنون من الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة إنهاء معاملاتهم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط .. ما يتيح لهم إنهاء كافة إجراءات الهجرة والجوازات وتخليص الجمارك ومتعلقات الزراعة في مطار أبوظبي قبل توجههم إلى الطائرة، ما يجنبهم الوقوف في طوابير الانتظار في الولايات المتحدة.

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