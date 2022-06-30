«أسكوت للفنادق» ترحب بضيوف دبي خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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دعت «أسكوت للفنادق»، الزوار والمقيمين في الإمارات للاستمتاع بإقامات مفعمة بالألفة بعيداً عن منازلهم، والتنعم بأفضل وسائل الراحة في مدينة دبي النابضة بالحياة، كما والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية المسلية التي توفرها المدينة، والاستفادة من عروض فندق أسكوت بارك بلايس دبي وفندق سيتادينز قرية الثقافة دبي وفندق سيتادينز مترو سنترال «تحت الامتياز التجاري».

ويقع فندق أسكوت بارك بلايس دبي في شارع الشيخ زايد، ويتميز بقربه من الوجهات التجارية والترفيهية الرئيسية، ويوفر فندق سيتادينز قرية الثقافة دبي للضيوف إقامةً هادئةً ومريحةً على ضفاف خور دبي في منطقة واجهة الجداف المائية. ويقدم كلا الفندقين للضيوف خصماً بنسبة 20% على الحجوزات باستخدام العرض الترويجي «سعر خاص لأعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار». كذلك يعتبر فندق سيتادينز مترو سنترال «تحت الامتياز تجاري» مناسباً للمسافرين من رواد الأعمال، كما يقع بالقرب من المراكز التجارية في دبي، وعلى بعد خطوات فقط من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت.

جدير بالذكر أن أسكوت للفنادق تشتهر عالمياً بشققها الفندقية الفاخرة والواسعة، وبوسائل راحة عالمية المستوى بما في ذلك أحدث الصالات الرياضية وأحواض السباحة والمرافق.

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