تنامي حركة الإقبال على الرحلات السياحية قبيل عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سكاي سكانر»، المنصة الإلكترونية الرائدة عالمياً في مجال حجوزات السفر، عن تنامي حركة الإقبال على الرحلات السياحية بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية، حيث شهد شهر مايو في السعودية ارتفاعاً في حجوزات السفر على رحلات يوليو وأغسطس بنسبة 325% مقارنةً بشهر أبريل، وارتفاعاً بنسبة 156% في الإمارات خلال الفترة نفسها.

وكان الطلب الأكبر على حركة السفر من قبل السياح في الإمارات والسعودية من نصيب الأسبوع الذي يبدأ من يوم الاثنين في 4 يوليو، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يتطلع المسافرون إلى قضاء عطلة مميزة مع الأصدقاء والعائلة.

ومن أبرز الوجهات المفضلة عند السياح الإماراتيين في صيف 2022: مانيلا والقاهرة و مان ومومباي وإسطنبول. أما الوجهات المفضلة عند السياح السعوديين: القاهرة ولندن وبانكوك وباكو وحيدر أباد.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى سكاي سكانر: «شهد قطاع السياحة انتعاشاً ملحوظاً بعد رفع القيود عن حركة السفر وعودة ثقة السياح، حيث توجّه الملايين منهم لحجز الرحلات من جديد والاستمتاع بالعطلة الصيفية».

وتتيح منصة سكاي سكانر إمكانية البحث عن خيارات السفر بأفضل الأسعار في أكثر من 1200 مكتب سفر، إذ ندرك أن الرحلات إلى الوجهات الأكثر ارتياداً يجب ألا تكون مرتفعة التكلفة، لذلك نقدم للسياح من دولة الإمارات عروضاً مميزة في يوليو على رحلات الذهاب والإياب الاقتصادية إلى أشهر وجهات العطلات.

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