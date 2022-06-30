الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى بكّين

المصدر: وام

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استأنفت الاتحاد للطيران رحلات الركاب بين أبوظبي وبكّين بعد انقطاع إثر جائحة "كوفيد -19" حيث ووصلت رحلة الاتحاد للطيران إلى بكّين هذا الصباح لتصبح أول رحلة منتظمة مباشرة للمسافرين الدوليين إلى بكّين، بموجب التفويض الأخير الصادر عن الآلية المشتركة لمجلس الدولة الصيني للوقاية من الوباء ومكافحته.

وستكون هذه الرحلة، أول رحلة ركاب تعيد ربط العاصمة أبوظبي ببكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، منذ 23 مارس 2020. وكان على متن الرحلة وفد دبلوماسي من الإمارات العربية المتحدة وموظفين من شركات صينية من أصحاب المشاريع الاستثمارية في الإمارات، إلى جانب مسافرين بقصد الأعمال وطلاب جامعات.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "يمثّل اليوم لحظة هامة في تاريخ الاتحاد مع استئناف رحلات الركاب للمرة الأولى إلى بكين بعد مرور أكثر من 800 يوم على وقف الرحلات." وأضاف دوغلاس: "تعدّ الرحلة الافتتاحية للمسافرين دليلاً واضحًا على الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين العاصمتين أبوظبي وبكين، وبرهانًا على الإرادة المشتركة لكلا الحكومتين في تعميق العلاقات الثنائية القوية القائمة والبناء عليها.

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