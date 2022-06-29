الاتحاد للطيران تتوقع استقبال 2.7 مليون مسافر خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - لبيان

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تستعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي لاستقبال 2.7 مليون مسافر خلال أشهر الصيف المقبلة، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر عالمياً. ومن المتوقع تشغيل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً على امتداد الشبكة.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية: مع تعافي سوق السفر من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، شهدت الاتحاد ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات في الأسابيع القليلة الماضية. ومع اقتراب موعد إجازة الصيف ولاستقبال هذا العدد المتزايد من المسافرين، عززت الاتحاد للطيران عملياتها التشغيلية محلياً وعلى امتداد شبكة وجهاتها للتأكد من حصول ضيوفنا على تجربة سفر سلسة سواء في المطار أم على متن الرحلة.

ودعت الاتحاد للطيران ضيوفها لضرورة إتمام إجراءات السفر إلكترونياً واستخدام خدمة معتمد للسفر لتقديم مستندات السفر المتعلقة بـ «كوفيد 19» للاعتماد المسبق، والوصول إلى المطار مبكراً.

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