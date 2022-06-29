المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تصميما لفندق طائر فاخر من المستقبل يتسع لاستقبال 5 آلاف شخص، ويعمل بالطاقة النووية وباستطاعته البقاء في السماء سنوات عدة.

ويكشف التصميم حجم فندق "سكاي كروز" الهائل، الذي سيزود بـ 20 محركا تعمل على الطاقة النووية، ويتم قيادتها عبر نظام ذكاء اصطناعي، وله برج مراقبة خاص به حيث يمكن للركاب رؤية مناظر خلابة من فوق الغيوم.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة وتصاميم هذا الفندق تعود لتوني هولمستن، وقد تم تنفيذ الفيديو من قبل المراسل العلمي والمنتج هاشم الغيلي، وفق مونت كارلو".

ويعتبر المصممان أنه "بفضل الطاقة النووية، لا ينفد وقود الفندق أبدا ويمكن أن يظل معلقا في الهواء لسنوات عدة من دون أن يلامس الأرض على الإطلاق".

وتم تقديم هذا التصميم كوجهة لقضاء العطلات الترفيهية، وتم تسليط الضوء على العديد من المقاهي والمطاعم وحمامات السباحة وطوابق المشاهدة ودور السينما والمسارح وصالات الألعاب.

ويزعم المصممان أنه سيتم نقل الركاب والإمدادات من وإلى الفندق عبر الطائرات التجارية أو الطائرات الخاصة، التي يمكن أن تهبط في أماكن مخصصة لها.

إلى ذلك، يشير الفيديو إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي الذي يقود الطائرة سيتنبأ ويمنع أي اضطراب قد تواجهها في الفضاء.

لكن العديد من المتابعين، الذين يحظون بآراء علمية موثوقة، استبعدوا إمكانية تطبيق هذه الفكرة، معتبرين أنها لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل جدي قوانين الفيزياء، كما أن جسما كهذا يتطلب إمكانات صيانة هائلة.

سياحة المستقبل.. فندق "نووي" يتسع لـ 5 آلاف شخص يطير لسنوات (فيديو)https://t.co/BUQ0KoK6Vv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/V4HqL3spvR — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) June 28, 2022

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