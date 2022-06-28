ويز إير أبوظبي تطلق رحلات إلى البحرين ومسقط في عُمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى البحرين ومسقط في عُمان ابتداءً من 3 يوليو، لمواكبة ارتفاع الطلب على رحلات السفر. كما قررت الشركة زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى سانتوريني في اليونان إلى ثلاث رحلات، أيام الإثنين والخميس والجمعة، خلال يوليو.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، على توفير تجارب سفر مريحة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات. وتتوفر التذاكر إلى جميع الوجهات حالياً من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 89 درهماً.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: يسرّنا الإعلان عن زيادة وتيرة رحلاتنا خلال فترة الصيف وبعدها. وتشجع رحلاتنا منخفضة التكلفة إلى الوجهتين الرئيسيتين، عُمان والبحرين، العملاء على السفر واستكشاف الوجهات المميزة.

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