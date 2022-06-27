«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى بيزا الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت «فلاي دبي» بانطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة بيزا الإيطالية، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة الواقعة في وسط إيطاليا.

وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار بيزا الدولي، وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يمنح للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي. وستعمل الرحلات إلى بيزا من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

ووصلت الرحلة الافتتاحية إلى مطار بيزا الدولي بعد الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم 24 يونيو حيث استقبلت لدى هبوطها على المدرج برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبال الرحلة وفد رسمي يمثل المطار ومسؤولين حكوميين إيطاليين. وكان على متن الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي».

خيارات

ولدى وصوله إلى بيزا، التقى وفد «فلاي دبي» بالوفد الرسمي برئاسة ماركو كاراي، رئيس مطار توسكانا، وأعقب حفل الاستقبال مؤتمر صحفي عقد في المطار. وخلال المؤتمر الصحفي، قال غيث الغيث: نحن سعداء بإطلاق رحلاتنا إلى وجهتنا الثالثة في إيطاليا مع بدء هذا الصيف. لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكتنا، ونتوقع أن تكون بيزا وجهة شعبية للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف جمال منطقة توسكانا، كما يعكس بدء عمليات «فلاي دبي» إلى بيزا التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة وربطها برحلات مباشرة مع دبي، ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن أسطول طائراتنا.

تعاون

وقال ماركو كاراي، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات «توسكانا إس بي إيه»: تمثل رحلة «فلاي دبي» بداية الربط بين بيزا ودبي وبداية التعاون مع شركة «فلاي دبي». نحن أمام فرصة فريدة للتنمية المستقبلية لمنطقتنا، ونحن فخورون في مطار توسكانا بالمساهمة في تنمية الفرص السياحية والاقتصادية في منطقتنا وتعزيز النمو في مطارات توسكانا من خلال توسعها وتشغيلها.

وانضمت بيزا إلى كاتانيا ونابولي لتكون الوجهة الثالثة لشبكة فلاي دبي في إيطاليا. واعتباراً من 24 يونيو، توفر «فلاي دبي» أيضاً ثلاث رحلات أسبوعياً إلى كاتانيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد. كما تشغل أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة نابولي أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.

خدمات

ويمكن للمسافرين مع «فلاي دبي» إلى إيطاليا التمتع بالخدمات والمنتجات التي توفرها الناقلة على متن طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس» والاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة السفر المتطورة. وتتميز المقصورة الجديدة بسرير مسطح في درجة الأعمال، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية، ويمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. وفي الدرجة السياحية توفر مقاعد ريكارو الجديدة تحسينات من حيث المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي «بوينغ 737 ماكس» بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب. ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني من خلال الشاشات المثبتة على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

وستعمل رحلات «فلاي دبي» إلى بيزا بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأربعاء والجمعة والأحد من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، إلى مطار بيزا الدولي. وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى بيزا من 2500 درهم وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 11000 درهم، فيما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الخفيفة من بيزا إلى دبي من 530 يورو وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 2500 يورو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز