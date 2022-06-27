بريطانيا تلغي تأشيرة السفر لمواطني دول مجلس التعاون

المصدر: البيان

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أعلنت المملكة المتحدة اليوم، أنها ستلغي اشتراطات التأشيرة لجميع مواطني دول مجلس التعاون، على أن يتم استبدالها بإجراءات جديدة لتيسير عملية السفر خلال عام 2023.

وأكد سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة ستكون من أوائل الدول التي تخضع لبرنامج ETA، ولن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2023.

وستلغي المملكة المتحدة اشتراطات التأشيرة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في السفر إلى بريطانيا خلال 2023، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء خلال ذات العام.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإنه سيتم استبدال التأشيرة بتصريح سفر بحيث يقوم المسافر الراغب في السفر إلى بريطانيا بملء بياناته من خلال تطبيق، وسيتم الرد على الطلب خلال دقائق.

ونوهت الصحيفة بأن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة ممتدة ومتعدد السفر أيضاً للزيارات قصيرة المدى، والتي تقل عن 180 يوماً لدواعي السياحة وبعض الأنشطة التجارية.

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