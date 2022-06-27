فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى مدينة بيزا الايطالية

المصدر: البيان

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احتفلت فلاي دبي اليوم بانطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة بيزا الايطالية لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة الى هذه المدينة الواقعة في وسط ايطاليا.

وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بيزا الدولي (PSA). وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يمنح للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي. ستعمل الرحلات إلى بيزا من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

ووصلت الرحلة الافتتاحية إلى مطار بيزا الدولي (PSA) بعد الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي في 24 يونيو الجاري حيث استقبلت لدى هبوطها على المدرج برشاشات المياه التقليدية وكان في استقبال الرحلة وفد يمثل رسمي يمثل المطار ومسؤولين حكوميين إيطاليين. وكان على متن الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى برئاسة غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

ولدى وصوله إلى بيزا ، التقى وفد فلاي دبي بالوفد الرسمي برئاسة ماركو كاراي ، رئيس مطار توسكانا . وأعقب حفل الاستقبال مؤتمر صحفي عقد في المطار.

وخلال المؤتمر الصحفي ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نحن سعداء باطلاق رحلاتنا الى وجهتنا الثالثة في ايطاليا مع بدء هذا الصيف. لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكتنا ، ونتوقع أن تكون بيزا وجهة شعبية للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف جمال منطقة توسكانا. كما يعكس بدء عمليات فلاي دبي إلى بيزا التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة وربطها برحلات مباشرة مع دبي. نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن اسطول طائراتنا".

وقال ماركو كاراي ، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات توسكانا إس بي إيه: "تمثل رحلة فلاي دبي اليوم بداية الربط بين بيزا ودبي وبداية التعاون مع شركة فلاي دبي. نحن امام فرصة فريدة للتنمية المستقبلية لمنطقتنا. نحن فخورون في مطار توسكانا بالمساهمة في تنمية الفرص السياحية والاقتصادية في منطقتنا وتعزيز النمو في مطارات توسكانا من خلال توسعها وتشغيلها.

وانضمت بيزا إلى كاتانيا ونابولي لتكون الوجهة الثالثة لشبكة فلاي دبي في إيطاليا. اعتبارًا من 24 يونيو ، توفر فلاي دبي أيضًا ثلاث رحلات اسبوعيا الى كاتانيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد. كما تشغل أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة نابولي أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.

ويمكن للمسافرين مع فلاي دبي الى ايطاليا التمتع بالخدمات والمنتجات التي توفرها الناقلة على متن طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس والاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة السفر المتطورة. تتميز المقصورة الجديدة بسرير مسطح في درجة الأعمال ، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية ، يمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. وفي الدرجة السياحية توفر مقاعد ريكارو الجديدة ، تحسينات من حيث المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة ، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني من خلال الشاشات المثبتة على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

وستعمل رحلات فلاي دبي الى بيزا بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بيزا الدولي (PSA).

تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من مطار دبي الدولي إلى بيزا من 2500 درهم وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من 11000 درهم. فيما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الخفيفة من بيزا إلى دبي من 530 يورو و أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من 2500 يورو.

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