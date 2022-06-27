طيران الإمارات تقدم محتوىً متميزاً من "شاهد" حصرياً على نظام الترفيه الجوي

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن شراكة مع منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، لتقديم محتوى متميزاً حصرياً عبر نظام الناقلة الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

واعتباراً من يوليو (تموز) 2022، سوف يصبح نظام طيران الإمارات القناة الوحيدة التي تتيح الوصول إلى مجموعة من أبرز "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، مع ما يزيد على 135 ساعة من محتوى شاهد عبر 15 عرضاً تلبي مختلف اهتمامات جميع أفراد الأسرة. تتيح ترجمات البرامج أيضاً الوصول إلى المحتوى لجمهور دولي أكبر على رحلات طيران الإمارات.

ويشكّل المحتوى الجديد من "شاهد" إضافة قيّمة إلى المجموعة الواسعة من المحتوى العربي المتاح بالفعل مع أكثر من 420 قناة صوتية و170 قناة تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية.

ويقدم نظام طيران الإمارات، الذي يتضمن أكثر من 5000 قناة، نطاقاً لا يضاهى من المحتوى بـ40 لغة لتلبية متطلبات قاعدة عملائها العالمية، بما في ذلك أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس أول طيران الإمارات للتجزئة والترفيه الجوي والاتصال: "نحن متحمسون للترحيب بمحتوى خدمة البث العربي التدفقي الرائدة عالمياً على متن الطائرة، ما يتيح للركاب متابعة جميع وسائل الترفيه المفضلة لديهم على متن الطائرة، تماماً كما يفعلون في المنزل. ونتطلع إلى تنمية الشراكة وإتاحة مزيد من برامج وأفلام شاهد الشهيرة لعملائنا في المستقبل".

من جانبها، قالت ناتاشا ماتوس همنغواي رئيسة الشؤون التجارية والتسويق في "شاهد": "نحن فخورون بشراكتنا مع طيران الإمارات، الحائزة جوائز عالمية، والتي تسعى مثلنا دائماً لتقديم الأفضل لعملائها. طيران الإمارات هي شريكنا الأول في فئة الناقلات الجوية، وسوف تمكننا بصمتها العالمية من الوصول إلى مشاهدين في أسواق جديدة وتوسيع نطاق عروضنا وعلامتنا التجارية". وختمت همنغواي: "نتطلع إلى وضع محتوى شاهد الفريد والمتميز في متناول عملاء طيران الإمارات ليكون بمقدورهم الاستمتاع بمتابعة نخبة من الأعمال الأًصلية والعروض الأولى لأكبر منصة رقمية مزوّدة للمحتوى العربي في العالم، وذلك في الوقت المناسب تماماً خلال ذروة موسم السفر والعطلات".

في هذا السياق يتم بث مسلسل "رشاش"، أحد أكبر إنتاجات شاهد الأصلية، لأول مرة من قبل ناقلة جوية على رحلات طيران الإمارات. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بمجموعة واسعة من "أعمال شاهد الأصلية" الحصرية و"عروض شاهد الأولى" من المسلسلات المصرية والسعودية واللبنانية والكويتية وغيرها، بما في ذلك: "عنبر 6"، "باب الجحيم"، "دور العمر"، "نمرة اتنين"، "الشك"، "الجدار الرابع"، "رهن التحقيق"، "2020"، "بصراحة ما"، "دفعة بيروت"، "أغاني من حياتي"، "كف ودفوف"، و"صالون زهرة"، وغيرها.

وتقدم طيران الإمارات، بالإضافة إلى الترفيه، مجموعة من الميزات العملية الأخرى، مثل التحقق من حالة الرحلة، والعرض الجوي في الوقت الحقيقي أثناء الإقلاع والهبوط من الكاميرات المثبتة على مقدمة الطائرة وذيلها وبطنها، ودليل سفر مفيد عن دبي، وEmiratesRED أول قناة تسوق تلفزيونية في العالم على متن الطائرة. ومجموعة من محتوى التطوير الشخصي بما في ذلك LinkedIn Learning.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات قبل الرحلة تصفح أكثر من 5000 قناة من الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والأفلام الوثائقية حسب الطلب وإنشاء قائمة التشغيل الخاصة بهم على تطبيق طيران الإمارات للهاتف المحمول ومزامنتها على متن الطائرة للحصول على سفر شخصية.

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