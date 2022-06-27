السعودية تبحث ملف تسهيل دخول مواطنيها إلى "الشنغن" دون تأشيرة

المصدر: البيان

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استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية السيد ديمتري جيوتاكوس، وفريق المفوضية المعني بالحوار الفني.

وكشفت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين عن مناقشة الإجراءات اللازمة، مع الفريق الأوروبي وبحث ملف تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون تأشيرة، والعمل على استيفاء الجوانب الفنية المتعلقة بذلك.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن" الطرفين أكدا رغبتهما في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق المعني بالحوار الفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في الرياض.

وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري الجانب السعودي، ومن الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.

وكان باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية قد قال في بداية الشهر الحالي، إن هناك إعلانا قريبا حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على "الشنغن" (التأشيرة المتعددة).

وقال الدبلوماسي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات"، معبراً عن "تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريباً بدون تأشيرة".

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