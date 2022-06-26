"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين

المصدر: وام

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تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين ابتداء من 29 يونيو الجاري، وهي أول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بكين، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وأوضحت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، أن استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين يعتبر إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

وستشغّل "الاتحاد للطيران" رحلة أسبوعية على متن طائرة /بوينغ 787 دريملاينر/، وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم.

وأكد مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران أهمية استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي وبكين، بعد استئناف عمليات الناقلة إلى شانغهاي، منوها أن عودة الرحلات الجوية بين العاصمتين ستعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

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