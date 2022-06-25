"غوفالي".. السياحة الجبلية بطابع ريفي (فيديو)

المصدر: جدة-منى خليفة

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بممر جبلي وطابع ريفي و بمساحة تمتد على 30,000 متر مربع، تطل منطقة غوفالي، لتعيد صياغة السياحة الجبلية بطريقة استثنائية، ويأتي انطلاق فعاليات ليالي غوفالي ضمن موسم جدة 2022، ليحظى السياح بتجربة صيفية فريدة.

وتتميز المنطقة باعتدال أجوائها ونسبة الرطوبة المنخفضة فيها، حيث تم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير لتعطي الطابع الريفي الجبلي.

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