6 عوامل تعزز سياحة الإمارات خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - وام

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تترقب الإمارات موسماً سياحياً صيفياً حافلاً تعزز به موقعها على خارطة السياحة العالمية كإحدى أبرز مناطق الجذب على مستوى العالم.

وتعزز 6 عوامل رئيسية فرص القطاع خلال الأشهر المقبلة هي: أرقام وبيانات قطاع الطيران في الدولة، وعودة أغلب وجهات السفر من وإلى الدولة للعمل وفقاً لمستويات 2019 وما قبل، وتنافسية القطاع السياحي، وكفاءة جهود ضبط الوضع الصحي، والخيارات السياحية العديدة التي توفرها مدن الدولة، والتي تضم الشواطئ والمناطق الجبلية والصحراوية والمدن الترفيهية المغطاة.

إضافة إلى مراكز التسوق وقائمة المنتجعات والفنادق المتنوعة، وأخيراً قائمة الفعاليات وعروض التسوق الاستثنائية التي توفرها مراكز التسوق خلال مهرجانات الصيف.

وتؤكد تلك العوامل أن الدولة مقبلة على موسم سياحي صيفي واعد يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة على مدار العام.

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