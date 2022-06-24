طيران الإمارات تطلق خدمتها اليومية إلى تل أبيب

المصدر: دبي ـ البيان

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هبطت طائرة الإمارات بوينج 777 في تل أبيب أمس، مدشنةً أول خدمة للناقلة إلى إسرائيل. وحملت الرحلة «ئي كيه 931»، التي أقلعت من مطار دبي الدولي ظهر أمس، 335 راكباً بمن فيهم وفد من كبار الشخصيات ومسؤولي الناقلة.

وضم الوفد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وأمير حايك سفير إسرائيل لدى الدولة، ووليد النقبي مدير أول - التنسيق والمتابعة في وزارة الاقتصاد، وريتشارد مينتز مستشار سفير الإمارات في الولايات المتحدة، وأحمد المري مدير العمليات الدولية لمجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبد الحميد صديقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة صديقي القابضة، وروس كيل مدير «كوشر أرابيا».

وضم وفد طيران الإمارات على الرحلة عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور عبد الله الهاشمي نائب رئيس الأول أمن مجموعة الإمارات، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة، وجيفري فان هيفتن نائب رئيس مبيعات الشحن العالمية والتجارية.

استقبال الطائرة

ولقيت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 931» لدى هبوطها في المطار تحية تقليدية بخراطيم المياه، ما جذب جمهوراً من المسافرين ومحبي الطيران والضيوف لمشاهدة وصول أولى رحلات الناقلة. وكانت ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل والسلامة على الطرق الإسرائيلية، في استقبال الطائرة.

ونظمت طيران الإمارات بعد انتهاء مراسم الاستقبال جولة للمسؤولين والمدعوين للاطلاع على التجهيزات الداخلية لطائرة بوينج الحديثة 777، التي تتضمن أجنحةً مغلقةً بالكامل في الدرجة الأولى ونوافذ افتراضية و«خدمة غرف»، ما يمنح العملاء خصوصيةً عالية، بالإضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى التي توفر الراحة للعملاء في جميع الدرجات.

وسوف تخدم طيران الإمارات بعد ذلك رحلاتها اليومية على خط دبي - تل أبيب بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و304 مقاعد رحبة في الدرجة السياحية.

علاقات قوية

وقالت ميراف ميخائيلي: ترتبط إسرائيل والإمارات بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية. وقد وقعنا خلال زيارتي الأخيرة إلى الإمارات اتفاقيات من شأنها تسهيل التجارة والتنقل كأداة لتمكين المواطنين والاقتصادات في كلا البلدين. واليوم، نحتفل بما هو أوسع من مجرد خط جوي، إنها خطوة سياسية مهمة تزيل العقبات بيننا وتعزز التزامنا المتبادل.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: متحمسون لإطلاق خدمة تل أبيب التي تضيف إلى شبكتنا المتنامية. فمنذ أعلنا للمرة الأولى عن خطط إدراج تل أبيب في أنظمة الحجز العالمية، تلقينا طلباً قوياً من المسافرين، ليس في إسرائيل فقط، بل أيضاً في العديد من وجهاتنا بما في ذلك من وإلى الإمارات.

كما سجلت وجهات عالمية في أستراليا وإندونيسيا والبرازيل والولايات المتحدة والفلبين طلباً مرتفعاً، ما يعكس قوة منتجاتنا ومدى امتداد شبكتنا العالمية وكفاءة مركزنا في دبي، حيث ستوفر خدمتنا الجديدة فرصاً للسياحة والتجارة والأعمال.

شركات

وتتجلى قوة العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل في العدد الكبير للشركات التي أنشئت بعد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية. ويعمل حالياً في الدولة أكثر من 500 شركة إسرائيلية، ومن المتوقع أن تزيد قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام (حسب مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي).

وزار أكثر من 300 ألف إسرائيلي الإمارات في العامين الماضيين على الرغم من القيود المتعلقة بالجائحة، وفقاً لأرقام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع إطلاق خدمة طيران الإمارات الجديدة.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 931» مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:50 بعد الظهر، لتصل إلى تل أبيب في الساعة 4:25 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 932» فتقلع من مطار بن غوريون في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:25 ليلاً بالتوقيت المحلي.

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