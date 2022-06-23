نادي جدة لليخوت.. منصة لإثراء السياحة البحرية بنمط عالمي

المصدر: جدة-منى خليفة

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بمزيج فريد من الثراء التراثي والتاريخي والثقافي، تحفل مراسي نادي جدة لليخوت؛ الأولى من نوعها على ساحل البحر الأحمر، بفعاليات متنوعة لعشاق البحر والأجواء الصيفية الساحرة ضمن موسم جدة 2022، لتقدم موسماً سياحياً استثنائيا ومتنوعا يلبي مختلف الرغبات بطابع عالمي وتجارب جديدة، حيث يشكل منصة جديدة رئيسية في السعودية لتطوير قطاع الإبحار وركوب القوارب، ويضم أول مارينا سياحية في المملكة ومدرسة لتعليم قيادة القوارب الشراعية لأول مرة في المنطقة، ويحتضن عدداً من المطاعم والمتاجر الفاخرة، كما يضم النادي مرسى للسفن، التي يصل ارتفاعها إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بعمق 8 أمتار.

وتعتبر جدة بوابة تاريخية يصل إليها الزوار من شتى أنحاء العالم وتحديداً الحجاج، ويستكمل نادي جدة لليخوت هذا التاريخ ليكون بوابة سياحية فريدة من نوعها، ويسهم في جعل جدة وجهة متميزة للسياح المهتمين بقطاع اليخوت، كما يسهم في رفع الوعي حول حماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على بيئة البحر الأحمر من خلال البرامج التعليمية للأجيال الشابة والمجتمع بشكل عام للعناية بالبيئة والتمتع بها في نفس الوقت.

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