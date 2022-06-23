"الاتحاد للطيران" تتوقع ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الصيف

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عمدت " الاتحاد للطيران " إلى تعزيز الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي لتلبية الطلب الكبير على الرحلات الجوية مع بداية فصل الصيف.

وتمنح هذه الخدمة ضيوف الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة ومريحة مع تمكنهم من تفادي طوابير الانتظار.

وأوضحت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم أنه بعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

وقال جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في الاتحاد للطيران: "مع رفع الكثير من قيود السفر، تتوقع الناقلة ارتفاع أعداد المسافرين بشكل كبير خلال العطلة الصيفية.. ولتحسين تجربة الضيوف، تقدّم الاتحاد للطيران خيارات أكبر للخدمة الذاتية في مطار أبوظبي الدولي تسمح لهم بتخطي طوابير الانتظار الطويلة من خلال إتمام إجراءات السفر الكترونيا وخدمة معتمد للسفر التي تلقى استحساناً كبيراً".

وقد تم رفع قيود السفر المتعلقة بـ " كوفيد 19 " بالكامل للمسافرين إلى النمسا، البحرين، بلجيكا، مصر، اليونان، إيرلندار، إيطاليا، الكويت، عمان، سويسرا، تركيا وبريطانيا.

وتستعد الاتحاد للطيران لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين من مطار أبوظبي الدولي في الفترة الممتدة بين 30 يونيو و15 يوليو 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز