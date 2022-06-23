مطار دبي يعيد افتتاح المدرج الشمالي المطوّر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي إنجاز عمليات التطوير الشاملة في المدرج الشمالي بمطار دبي الدولي وإعادة افتتاحه مع تسيير أولى رحلات الطيران عبر المدرج الجديد ظهر أمس، وجاءت إعادة الافتتاح بعد الانتهاء بنجاح من تنفيذ عمليات التطوير الشاملة التي استمرت 45 يوماً.

وتُوّج افتتاح المدرج الجديد مع إقلاع أول رحلة تابعة لطيران الإمارات من طراز الإيرباص العملاقة 380 متجهة إلى العاصمة الأردنية عَمان 14:05 ظهر أمس، وهبوط أول طائرة تابعة لطيران الإمارات من نفس الطراز قادمة من مدينة سيدني في أستراليا الساعة 14:10، معلنة إعادة العمل رسمياً على المدرج الشمالي وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل استعداداً لاستيعاب حركة الركاب المزدحمة خلال فترة الصيف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز