طيران الإمارات ترحب بأولاف شولتز في معرض برلين

المصدر: دبي- البيان

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زار أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أحدث طائرات الإمارات A380، وذلك خلال جولته في الافتتاح الرسمي لمعرض برلين الدولي للطيران 2022، وكان في استقباله السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وفولكر غرينر نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا.

ورافق المستشار شولز وفد رفيع المستوى، ضم فولكر ويسينج الوزير الاتحادي للشؤون الرقمية والنقل، وديتمار وويديك رئيس وزراء ولاية براندنبرغ، وفرانزيسكا جيفي عمدة ولاية برلين، وأليتا فون ماسينباخ الرئيس التنفيذي لمطار برلين براندنبرغ.

وعادت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، إلى معرض برلين الدولي للطيران هذا العام، الذي افتتح أمس، ويستمر حتى 25 يونيو، حيث تعرض طائرتها الرائدة الحديثة A380 بتقسيم الأربع درجات، وأصبحت طائرة الإمارات العملاقة ذات الطابقين مشاركاً دائماً في معرض برلين منذ عام 2010، كما تعد أيضاً مرة أخرى الوحيدة من هذا الطراز وأكبر طائرة ركاب في معرض هذا العام. وبذلك، تؤكد طيران الإمارات التزامها طويل الأمد بالسوق الألمانية، الذي يعود إلى بضعة عقود من الخدمات والشراكات الاستراتيجية والمزايا المتبادلة.

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